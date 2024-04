Prezes PiS Jarosław Kaczyński, podczas obchodów 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej, mówił o zamachu, na co - jego zdaniem - dowody przedstawił b. przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz. "To był zamach Putina. Co do udziału innych, no to może to jest przed nami, byśmy do końca o tym wiedzieli" - powiedział. Wskazał, również, że jednym z aspektów polityki Lecha Kaczyńskiego było osłabianie Rosji, m.in. w obszarze energetyki.

PiS zorganizowało w ramach obchodów m.in. Marsz Pamięci, który przeszedł wieczorem z Bazyliki Archikatedralnej przed Pałac Prezydencki. Tam głos zabrał prezes PiS.

Kaczyński o zbrodni katyńskiej

Kaczyński przypomniał, że 14 lat temu w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, które leciały do Smoleńska, by oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Dodał, że była to "zbrodnia zaplanowana, która miała swój cel: (...) aby Polska nie mogła znów powstać, jako niepodległe państwo, by Polska była radykalnie osłabiona". "Tu okupanci niemieccy i okupanci sowieccy szli +ręka w rękę+" - zaznaczył prezes PiS.

Kaczyński o sile narodu i patriotyzmie

Mówił, że niejeden raz Rosja i Niemcy działały razem. "Jakie remedium mogli mieć na to Polacy? Takim remedium jest z jednej strony siła narodu, jego zwartość, patriotyzm, wiara we własne siły, a z drugiej strony - jest to siła państwa" - powiedział prezes PiS.

Zaznaczył, że jego brat, Lech Kaczyński próbował odbudować polski patriotyzm i siłę polskiego państwa, co – według niego – mu się w dużej mierze udało. Wskazał, że jednym z aspektów polityki jego brata było osłabianie Rosji, m.in. w obszarze energetyki.

Kaczyński o rządzie Tuska

Jak stwierdził, obecny rząd odrzuca politykę Lecha Kaczyńskiego. Mówił do zebranych, że ich wspólnym celem jest przeciwstawienie się temu, co dziś dzieje się w kraju w sferze odnoszącej się do prawa, "które jest dziś całkowicie deptane", w sferze gospodarczej, "w której odrzucane jest wszystko, co przeszkadza Niemcom" i w sferze społecznej. Dodał, że będzie to realizacja testamentu Lecha Kaczyńskiego.

Prezes PiS powiedział, że premier Donald Tusk "jakoś nie ma specjalnej zdolności czy chęci" do wywiązania się ze zobowiązań wobec polskiego społeczeństwa, natomiast jeśli chodzi o zobowiązania wobec Niemiec, "energia w nim kipi".

Kaczyński o winie Putina

Według Kaczyńskiego katastrofę smoleńską należy nazywać zamachem. "Tragedia tragedią, ale to był zamach (...). Ciągle słyszę, nawet dziś słyszałem od dziennikarzy, że przecież komisja Antoniego Macierewicza nie przedstawiła dowodów zamachu. Otóż przedstawiła dowody - to był zamach. (...) To był zamach Putina. Co do udziału innych, no to może to jest przed nami, byśmy do końca o tym wiedzieli" - mówił prezes PiS.

"Musimy pokonać tych spod znaku 13 grudnia. Zwyciężymy" - zakończył wystąpienie Kaczyński.

Marsz przebiegł spokojnie. Jego uczestnicy śpiewali i odmawiali modlitwy.

Katastrofa rządowego samolotu Tu-154M

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie rządowego samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi - 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.