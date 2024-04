Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadząca dwa śledztwa dotyczące Orlenu - w sprawie fuzji z Lotosem i zaniżania cen paliw - zabezpieczyła w biurach koncernu 73 GB dokumentów w wersji elektronicznej i 2 TB korespondencji z poczty elektronicznej - przekazała PAP prokuratur Monika Mieczykowska.

Analiza dowodów w sprawach Orlenu wymaga specjalistów i tłumaczy

Wiceszefowa płockiej Prokuratury Okręgowej poinformowała w środę PAP, że do analizy zgromadzonego w obu postępowaniach materiału dowodowego rozważane jest powołanie specjalistów i tłumaczy, przy czym w sprawie zaniżania cen paliw także zespołu prokuratorów z udziałem funkcjonariuszy służb specjalnych, podobnie, jak w przypadku fuzji z Lotosem.

Przeszukania w biurach Orlenu w związku z fuzją z Lotosem

Przeszukaniami, które przeprowadzono na początku marca tego roku z udziałem ABW, objęto biura Orlenu w Płocku, gdzie znajduje się siedziba koncernu oraz jego główny zakład produkcyjny, a także w Warszawie. Przy czym w przypadku postępowania w sprawie połączenia z Grupą Lotos przeszukania były przeprowadzone również w biurach na terenie Gdańska, gdzie działa rafineria, w której Orlen ma aktualnie 70 proc. udziałów.

Jak powiedziała w środę PAP prokurator Monika Mieczykowska, w ramach przeszukań zabezpieczono w sumie 73 gigabajtów dokumentów w wersji elektronicznej i 2 terabajty korespondencji z poczty elektronicznej.

Zabezpieczona obszerna dokumentacja elektroniczna i korespondencja e-mailowa

"W przypadku dokumentów w wersji elektronicznej to 33 tys. 279 plików w 8 tys. 373 folderach. To naprawdę przeogromna ilość materiału dowodowego, który w całości wymaga bardzo szczegółowej analizy, każdy dokument, każdy mail i każdy załącznik" - podkreśliła zastępca prokuratora okręgowego w Płocku.

Zaznaczyła też, iż z uwagi na zakres zgormadzonej dokumentacji, także w wersji papierowej, oraz korespondencji, rozważane jest obecnie "przybranie do udziału w czynnościach" specjalistów z różnych dziedzin, którzy pomagaliby w merytorycznej weryfikacji materiału dowodowego. Zwróciła przy tym uwagę, że niezbędne będzie ponowne powołanie biegłych tłumaczy języka angielskiego.

Powstanie specjalnych zespołów prokuratorów do spraw Orlenu

Prokurator Mieczykowska przyznała jednocześnie, że w śledztwie w sprawie zaniżania cen paliw planowane jest powołanie zespołu prokuratorów i funkcjonariuszy służb specjalnych, podobnie, jak miało to miejsce wcześniej w postępowaniu w sprawie połączenia z Lotosem. "Z kolei w przypadku pracującego już zespołu, rozważam powiększenie jego składu o kolejnych prokuratorów" - dodała.

W obu tych kwestiach - jak przypomniała wiceszefowa płockiej Prokuratury Okręgowej - potrzebna jest akceptacja stosownych wniosków przez nadrzędną Prokuraturę Regionalną w Łodzi.

Śledztwo w sprawie możliwego zaniżania cen paliw przez Orlen

Śledztwo w sprawie podejrzenia zaniżania przez Orlen cen paliw wszczęto 17 stycznia tego roku. Obejmuje ono okres od 1 sierpnia do 31 października 2023 r. Postępowanie ma ustalić, czy poprzez nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków przez osoby zarządzające spółką Orlen mogło tam dojść do niezasadnego zaniżenia cen paliw płynnych względem cen rynkowych, a w związku tym do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w spółce Orlen w nieustalonej dotychczas kwocie.

Poszukiwanie przyczyn potencjalnej szkody finansowej w wyniku fuzji Orlenu z Lotosem

Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie połączenia Orlenu z Lotosem płocka Prokuratura Okręgowa wydała z kolei 22 stycznia tego roku. Postępowanie dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu PKN Orlen (po zmianie nazwy w lipcu 2023 r. Orlen - PAP), a także inne osoby zajmujące się sprawami majątkowymi tej spółki, w związku z prowadzeniem negocjacji, ustalaniem warunków i podpisaniem umów w sprawie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos w Gdańsku, a następnie podpisania umów związanych ze zbyciem 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańsk na rzecz Saudi Aramco, czym wyrządzono PKN Orlen szkodę w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 4 mld zł. W tym zakresie postępowanie obejmuje okres od początku 2018 r. do 30 listopada 2022 r.

To samo śledztwo ma wyjaśnić też, czy doszło do przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków służbowych w okresie od początku 2020 r. do 30 listopada 2022 r. przez funkcjonariuszy publicznych w związku z nieodpowiednim nadzorem nad procesem połączenia PKN Orlen z Lotosem, w tym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poprzez niewłaściwe zastosowanie przepisów ustawy o kontroli niektórych inwestycji i zezwolenie na zbycie 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej na rzecz Saudi Aramco bez zasięgnięcia rekomendacji lub opinii Komitetu Konsultacyjnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czym działano na szkodę interesu publicznego.

Początek śledztw po zawiadomieniach i sprawdzających czynnościach

Oba postępowania, zarówno w sprawie podejrzenia zaniżania cen paliw przez Orlen, jak również fuzji Orlenu z Lotosem, płocka Prokuratura Okręgowa wszczęła po złożonych tam zawiadomieniach, przy czym w przypadku fuzji wniesione one zostały m.in. przez polityków KO. Za każdym razem przed wszczęciem śledztw przeprowadzono czynności sprawdzające, których przedmiotem były okoliczności podane przez zawiadamiających.

Powstanie specjalnego zespołu śledczego w sprawie fuzji Orlenu z Grupą Lotos

Pod koniec lutego tego roku, już w ramach toczącego się śledztwa obejmującego połączenie Orlenu z Grupą Lotos, w płockiej Prokuraturze Okręgowej powołany został zespół złożony z czterech prokuratorów oraz kilku funkcjonariuszy służb specjalnych. Na utworzenie takiego specjalnego zespołu zgodę wyraziła wcześniej nadrzędna Prokuratura Regionalna w Łodzi.(PAP)

