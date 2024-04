„Aktywna Szkoła”, czyli największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt sportu powszechnego, ma swojego ogólnopolskiego realizatora. Plany ministerstwa i fundacji nie kończą się na samych zajęciach sportowych. W ramach programu fundacja przeprowadzi szereg szkoleń i konkursów, skierowanych do kadry sportowej realizującej zajęcia w ramach „Aktywnej Szkoły”. Projektem zarządza Fundacja Orły Sportu, która od lat ponad 30 lat wspiera sportowy rozwój Polaków. Aż 260 mln zł - tyle wyniesie finansowanie ze strony Ministerstwa w 2024 roku.

„Wykorzystanie przyszkolnej infrastruktury, zapewnienie profesjonalnej opieki trenerskiej, aktywizacja społeczeństw lokalnych, a przede wszystkim wsparcie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej - program >>Aktywna Szkoła<< to realny impuls do niezbędnych zmian w obszarze sportu i zdrowia” - mówi Rafał Wosik - prezes Fundacji Orły Sportu.

Sport łatwo dostępny i atrakcyjny dla każdego

Wyniki badań są jednoznaczne - niska sprawność, otyłość i brak ruchu to poważne i pilne problemy, które bez rozwiązań systemowych będą się tylko pogłębiać. Ważne jest aby sport stał się łatwo dostępny i atrakcyjny dla każdego, szczególnie dla najmłodszych. „Aktywna Szkoła” będzie wspierać finansowo samorządy i lokalne społeczności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej, a także umożliwi lepsze wykorzystanie istniejącej samorządowej infrastruktury sportowej.

„To pierwszy tak kompleksowy program, który bierze pod uwagę wszystkie istotne elementy dla rozwoju aktywności fizycznej w polskich samorządach i szkołach. Cieszymy się, że doświadczenia naszej organizacji w projektach ogólnopolskich będą teraz wykorzystane w zadaniu o tak dużej skali. Liczymy już dziś na dobrą współpracę ze wszystkimi, którzy razem z nami chcą pozytywnie wpływać na zdrowie i rozwój fizyczny Polek i Polaków - tych młodych i nieco starszych” - dodaje Rafał Wosik.

Podnoszenie kompetencji trenerów

Plany ministerstwa i fundacji nie kończą się na samych zajęciach sportowych. W ramach programu fundacja przeprowadzi szereg szkoleń i konkursów, skierowanych do kadry sportowej realizującej zajęcia w ramach „Aktywnej Szkoły”, szkół oraz organów prowadzących szkoły. Przygotowany został kompleksowy i długofalowy projekt działań gwarantujący podnoszenie kompetencji trenerów i animatorów oraz możliwość wymiany najlepszych doświadczeń w zakresie aktywizacji sportowej.

Więcej środków na zajęcia w weekend i wyższe wypłaty dla animatorów

Jednym z kluczowych rozwiązań tego programu jest zwiększenie liczby godzin pracy osób realizujących zajęcia i pokrycie całości wynagrodzenia ze środków ministerstwa. Znacząco wzrosną też stawki wynagrodzeń za prowadzenie zajęć.

Szkoły nie wykorzystują infrastruktury sportowej

Motywacją do uruchomienia programu były także wyniki badań przeprowadzone w 2023 roku. Z ankiety zleconej przez resort, pod nazwą „Sport w jednostkach samorządu terytorialnego”, przeprowadzonej w 5926 szkołach w Polsce, wynika że blisko 90% z tych szkół posiada przyszkolną infrastrukturę sportową, która dotychczas nie była w pełni wykorzystana. Dzięki „Aktywnej Szkole” sytuacja zmieni się na lepsze.

25 tys. zł na zakup wyposażenia sportowego

Dodatkowo, każda szkoła biorąca udział w programie w ramach zadania „Aktywny weekend” ma szansę na dofinansowanie do 25 tys. zł na zakup wyposażenia sportowego.

„Do aktywizacji społeczności niezbędne jest wparcie finansowe i wykwalifikowana kadra prowadząca zajęcia. Obecnie nie wystarcza już tylko otwarcie boiska, czy udostępnienie sali sportowej. Zajęcia będą prowadzić osoby z doświadczeniem w pracy nauczyciela czy trenera, którzy przygotują atrakcyjną ofertę dla uczestników. Muszą być ludzie, ale musi być też konkretna oferta dla potencjalnych uczestników zajęć. Tego nie da się zrobić bez pomocy publicznej. Należy docenić, że Ministerstwo zabezpieczyło środki i zawarło umowę, która gwarantuje ciągłość programu przynajmniej do 2026 roku. Dzięki >>Aktywnej Szkole<< zmiana będzie możliwa” - podsumowuje prezes Fundacji Orły Sportu.

Upowszechnianie aktywności fizycznej

Resort sportu zakłada, że program „Aktywna Szkoła” będzie finansowo wspierać samorządy w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej nie tylko wśród uczniów, ale także całych rodzin - oferta jest wielopokoleniowa.

Ze środków ministerialnych realizowane będą trzy główne filary projektu, którym operator nadał nazwy:

„Aktywny Weekend”

Zajęcia sportowe w weekendy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To minimum 6 h weekendowych zajęć, które staną się szansą na dodatkową aktywność.

„Aktywny Orlik”

Zajęcia sportowe będą odbywać się 7 dni w tygodniu. W miesiącu to może być nawet do 100 godzin zajęć sportowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dostępnych dla każdego. Otwarte obiekty to podstawa aktywizacji sportowej w samorządach.

„Aktywny do Kwadratu”

Już od września 2024 roku w szkołach pojawi się więcej sportu. Głównym celem dodatkowych zajęć sportowych jest dbanie o sprawność i zdrowie młodego pokolenia. To inwestycja, która na pewno opłaca się. Zajęcia będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a dla klas I-III - 1 raz w tygodniu. Formuła będzie dopasowana do potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży szkolnej.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Programu „Aktywna Szkoła” znajdują się na stronie www.aktywnaszkola.pl oraz są udzielane pod numerem telefonu +48 537 255 791.

Zgłoszenia do programu trwają do 19.04.2024r.