Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło konsultacje społeczne ws. deregulacji przepisów prawa gospodarczego - podał resort. Celem zmian jest łatwiejsze zakładanie firmy, mniej regulacji i rozwój najmniejszej działalności gospodarczej, np. rzemiosła. Chodzi np. o prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej np. poprzez skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni. Pierwszy pakiet deregulacyjny ma przyczynić się do poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy.

"Deregulacja przepisów prawa gospodarczego jest wynikiem wsłuchiwania się w głosy środowisk przedsiębiorców. Niektóre propozycje zawarte w projekcie, takie jak skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców, wynikają z exposé premiera Donalda Tuska. Chcemy tworzyć prawo bardziej przyjazne przedsiębiorcom – bardziej stabilne, zrozumiałe i lepiej skonsultowane" - poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, cytowany w komunikacie resortu. Dodał, że prawo powinno służyć przedsiębiorcom, "dlatego dążymy m.in. do likwidacji starych obowiązków przedsiębiorców, jeśli wprowadzamy nowe".

Startują konsultacje pierwszego pakietu

Dr Mariusz Filipek, pełnomocnik ministra ds. deregulacji i dialogu gospodarczego, zwrócił uwagę, że "dziś startują konsultacje pierwszego pakietu". "Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich opinii i uwag. Zależy nam, aby przedsiębiorcy i obywatele mieli realny wpływ na tworzenie prawa w Polsce, bo to oni korzystają z niego na co dzień" - zaznaczył.

Ulepszenie przepisów prawnych

Jak wskazano w komunikacie, pierwszy pakiet deregulacyjny ma przyczynić się do poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. "Zawiera proprzedsiębiorcze rozwiązania, na które czekali przedsiębiorcy" - poinformowano. Doprecyzowano, że to blisko 50 rozwiązań w 35 zmienianych ustawach, w tym m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego czy kodeksie cywilnym.

"Podczas spotkań z przedsiębiorcami często słyszymy, że jednym ze zmartwień, jakie w ostatnich latach zgłaszali, jest brak stabilności systemu prawnego, szybkie i niekonsultowane z nimi zmiany prawne, a także zbyt krótkie vacatio legis nowych ustaw. Pierwszy pakiet deregulacyjny jest naszą odpowiedzią na to" - dodał wiceminister Jacek Tomczak, cytowany w komunikacie MRiT.

Ułatwienia rozpoczęcia działalności gospodarczej

Jak poinformowało ministerstwo, celem zmiany w przepisach ma być ułatwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej m.in. poprzez wprowadzenie zasady, że osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny co do zasady posługiwać się numerem PESEL, oraz wyeliminowanie wątpliwości praktycznych co do możliwości prowadzenia drobnej działalności przez obcokrajowców.

Prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej

Chodzi również - jak podano - o prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej np. poprzez skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni; obowiązek doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów (zmiana wprowadziłaby większą przejrzystość i przewidywalność procedur kontrolnych, co jest korzyścią zarówno dla inspekcji, jak i samej firmy); rozszerzenie instytucji „wezwania miękkiego”; zmianę definicji rzemiosła i rzemieślnika (do rzemiosła zostaną włączone nowe zawody, np. protetycy słuchu; działalność rzemieślniczą będą mogły prowadzić spółki kapitałowe).

Prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom

Wskazano, że zmiany mają na celu również wprowadzenie prawa gospodarczego przyjaznego przedsiębiorcom poprzez np. zasadę „one in, one out” (każdy dodawany obowiązek dla firm będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia); obowiązkową ocenę funkcjonowania aktu normatywnego (konieczność dokonania następczej ewaluacji oddziaływania przepisów w przypadku braku przeprowadzenia konsultacji publicznych); wydłużenie vacatio legis, nie krótsze niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – przedsiębiorcy zyskają wówczas czas do przygotowania się do nowych rozwiązań.

Projekt na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego

Ministerstwo przypomniało, że projekt przepisów został udostępniony na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego. Na zgłaszanie uwag lub opinii do projektu jest 30 dni; można je zgłaszać pod adresem: pakiet.deregulacyjny@mrit.gov.pl.