Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że zwycięstwo jego partii w wyborach do sejmików powinno być traktowane jako zachęta do rozbudowy partii i tworzenia "wielkiej koalicji", która przejmie władzę w Polsce.

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos w wyborach do sejmików PiS uzyskało w skali kraju najwięcej, bo 33,7 proc. głosów.

"Dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta - zachęta do zdecydowanego, energicznego działania, do rozbudowy naszej partii, także do tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała, bo Polska musi być krajem, w którym rządzą polscy patrioci, uczciwi ludzie" - zaznaczył lider PiS. Według niego ci ludzie "mają możliwość stworzenia dobrego rządu". "My bardzo słabych rządów nie tworzyliśmy i nie będziemy tworzyć. Naszym celem jest zwycięstwo, by to, co dziś dzieje się w Polsce, było tylko incydentem" - dodał.

"Nasze zadanie jest zadaniem partyjnym, ale przede wszystkim jest zadaniem polskim. Polska nie może iść tą drogą, na którą w tej chwili wpycha ją Donald Tusk. To jest nie do przyjęcia dla naszej przyszłości, to jest nie do przyjęcia dla naszej teraźniejszości" - oświadczył.

"Musimy, oczywiście, zrobić wszystko, żeby w tych województwach, w których zwyciężyliśmy, władza była też nasza, bo zwycięstwo nie zawsze oznacza bezwzględną większość" - podkreślił. Zaznaczył, że "trzeba tutaj dokonać naprawdę wielkiego wysiłku". "To jest w zasięgu naszych możliwości. Jestem o tym przekonany. Mówiono, że będziemy mieli tylko jedno województwo. Daj Boże, że będziemy mieli dużo, dużo więcej" - powiedział Kaczyński. (PAP)

autorzy: Daria Porycka, Marcin Musiał, Rafał Białkowski, Agata Andrzejczak

