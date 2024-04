Komisja śledcza ds. afery wizowej przesłucha w poniedziałek byłych szefów Agencji Wywiadu. Według szefa komisji Michała Szczerby komisja spyta m.in. o kwestie bezpieczeństwa związane z programem Poland.Business Harbour, który zakładał uproszczoną procedurę wizową dla firm, startupów i specjalistów IT.

Zeznania byłych szefów PAIH ws. programu Poland.Business Harbour

Na ostatnim posiedzeniu 3 kwietnia przed sejmową komisją zeznawali byli szefowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. PAIH odpowiadała za część programu Poland.Business Harbour związaną z obsługą zagranicznych firm, które chciały przenieść do Polski swoich pracowników. Program został zawieszony pod koniec stycznia tego roku.

Komisja ustaliła, że program nie został przyjęty przez rząd i funkcjonował jedynie na podstawie ustaleń roboczych. Byli prezesi PAIH poinformowali, że Agencja nie weryfikowała konkretnych osób, które miały - na podstawie uproszczonej procedury wizowej, bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę - przenieść się do Polski, a listy z ich nazwiskami przesyłała do MSZ (a ten do konsulów), a także do ABW. PAIH sprawdzała natomiast, m.in. pod kątem stabilności finansowej i zdolności inwestycyjnej, firmy, które zgłaszały do relokacji tych pracowników.

Ostrzeżenia przed nadużyciami w programie wizowym dla Rosjan

Jak podkreślił Szczerba, w ramach programu wizy otrzymywali także obywatele Federacji Rosyjskiej, mimo toczącej się wojny na Ukrainie. Jak dowodził Szczerba, firmy rosyjskie przejmowały białoruskie firmy IT, by wysyłać na teren UE i krajów NATO obywateli rosyjskich. Zdaniem szefa komisji ds. afery wizowej były przypadki, kiedy ABW "wyłapywała" obywateli Federacji Rosyjskiej z naklejką Poland.Business Harbour w paszporcie, którzy fotografowali polską infrastrukturę krytyczną.

Szczerba podał, że - według danych MSZ - wydano ok. 93 tys. wiz z adnotacją Poland.Business Harbour, natomiast - według danych Straży Granicznej - do Polski z tymi wizami wjechało tylko 13 tys. osób.

Wystąpienia przed komisją śledczą w sprawie nadzoru wywiadowczego

W poniedziałek przed komisję śledczą zostali wezwani Piotr Krawczyk, szef Agencji Wywiadu w latach 2016-2022 i jego następca Bartosz Jarmuszkiewicz, który kierował Agencją do grudnia 2023 r. Komisja ma ich pytać m.in. o kwestie bezpieczeństwa związane z Poland.Business Harbour. Część przesłuchania może zostać utajniona.

Czasowe ramy i cele śledztwa komisji ds. legalizacji pobytu cudzoziemców

Komisja bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.

Zakończenie jej prac jest planowane na przełom czerwca i lipca. Ostatnim świadkiem ma być prezes PiS Jarosław Kaczyński.(PAP)

kmz/ sdd/