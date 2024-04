"Cały rząd powinien podać się do dymisji", ponieważ "nie potrafi rządzić" - ocenił Błaszczak, odnosząc się do tych informacji. "To bardzo słaby rząd, czego dowodem to, że w ciągu 100 dni nie zrealizował 100 konkretów, a przecież Donald Tusk solennie zapewniał, że w ciągu 100 dni, 100 konkretów zostanie zrealizowanych" - mówił polityk PiS.