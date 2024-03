Sprzeciw prezydenta wobec antykoncepcji awaryjnej to poparcie dla niechcianych ciąż 15-latek; szkodliwa, krzywdząca i po prostu głupia decyzja - oceniła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, odnosząc się do weta prezydenta do ustawy ws. tabletki "dzień po".