Prognoza centralna dotycząca wzrostu PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 ekspertów w marcu, zakłada wzrost na poziomie 3,1 proc. w 2024 r., a następnie przyspieszenie do 3,6 proc. w 2025 r. i spowolnienie do 3,4 proc. w 2026 r., wynika z raportu NBP. "Ankietowe prognozy kursu walutowego EUR/PLN na najbliższe lata są stabilne i wynoszą ok. 4,30" - czytamy.