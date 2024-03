Tysiąc złotych brutto podwyżki każdego miesiąca otrzymają pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społeczej, systemów pieczy zastępczej i wspierania rodzin oraz wszystkich instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - zapowiedziała w piątek wiceszefowa MRPiPS Aleksandra Gajewska.

Podczas konferencji prasowej w żłobku nr 68 na warszawskim Ursynowie wiceszefowa MRPiPS podkreśliła, że pracownicy socjalni bardzo często poświęcają się pracy, która wpływa również na ich zdrowie psychiczne i fizyczne.

Gajewska zauważyła, że jest to "tak duże poświęcenie, że wymaga specjalnego uhonorowania, specjalnego docenienia". Dodała, że podczas ostatniego posiedzenia rządu podjęto decyzję o wprowadzeniu programu, w ramach którego rząd wesprze samorządy i dofinansuje je w taki sposób, "żeby można było dać dopłaty do wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, systemów pieczy zastępczej i wspierania rodzin". Dodała, że "oczywiście mówimy też o wszystkich instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech".

Wiceszefowa resortu zwróciła uwagę na pracę opiekunek. "Od wielu lat walczymy o to, by prestiż tego zawodu został dostrzeżony (...), żeby opieka nad dziećmi, tymi najmłodszymi, została w końcu doceniona i nazwana wczesną edukacją" - powiedziała.