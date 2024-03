Wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu zostanie złożony w Sejmie we wtorek - zapowiedział w opublikowanej w piątek rozmowie z agencją Bloomberga poseł PO Janusz Cichoń, przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Złożenie wniosku będzie pierwszym krokiem na drodze do usunięcia Glapińskiego, sojusznika poprzedniej władzy oskarżanego przez premiera Donalda Tuska o mieszanie się do polityki - pisze agencja. Po złożeniu wniosku sejmowa komisja rozpocznie postępowanie, które może trwać od sześciu miesięcy do roku. Komisja będzie przesłuchiwać świadków, w tym samego prezesa NBP. PiS stara się uniemożliwić wezwanie Glapińskiego przed oblicze komisji - zauważa Bloomberg.

"Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to proste. Spodziewamy się przeszkód ze strony prezesa" - powiedział Cichoń agencji.

Dopiero po zakończeniu prac komisji i ewentualnym przedstawieniu przez nią wniosku Sejm będzie mógł głosować nad uchwałą o postawieniu Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Jej przyjęcie prawdopodobnie doprowadziłoby do zawieszenia prezesa NBP w czynnościach służbowych - przypomina Bloomberg.

Wniosek o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu

W przygotowanym wniosku, którego założenie zapowiedział Cichoń, znajduje się osiem zarzutów pod adresem Glapińskiego. Są wśród nich nieprawidłowości w programie skupu obligacji przez bank centralny w czasie pandemii, a także gwałtowna obniżka stóp procentowych przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Prezes NBP zaprzecza, jakoby miał dopuścić się jakichkolwiek nieprawidłowości.

Według Cichonia skup obligacji wymagał zgody Rady Polityki Pieniężnej i zarządu NBP. "Mamy wątpliwości, czy takie uchwały zostały podjęte" – powiedział.

Jak ocenia Bloomberg, wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu jest "najbardziej kontrowersyjną jak dotąd próbą" uwolnienia instytucji państwowych "spod wpływów rządzących wcześniej populistów w celu pełnego przywrócenia standardów demokratycznych".

"Sprawa jest bardzo poważna" – zaznaczył Cichoń. "Nie możemy pozwolić, by w kraju, który po tylu latach próbuje przywrócić praworządność, prezes tak ważnej instytucji, jaką jest bank centralny, uczestniczył w sporze politycznym" - dodał.

Złożenie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP było jednym z elementów programu "100 konkretów na 100 dni", który został ogłoszony przez Koalicję Obywatelską przed wyborami parlamentarnymi.