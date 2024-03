Projekt nowelizacji ustawy o systemie kaucyjnym jest gotowy - powiedziała w rozmowie z "Pulsem Biznesu" wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Wiceszefowa odniosła się również do obaw samorządów o utratę przychodów ze sprzedaży plastikowych butelek recyklerom. "Wsłuchujemy się w głos samorządów."- zapewniła.

Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska powiedziała w opublikowanym wywiadzie dla "Pulsu Biznesu", że system kaucyjny zacznie działać za dziewięć miesięcy. Projekt nowelizacji przepisów dotyczących systemu kaucyjnego jest gotowy. "Prowadzimy działania zmierzające do wpisania go do wykazu prac legislacyjnych oraz programowych Rady Ministrów. Kolejnym krokiem będzie przekazanie projektu do konsultacji i uzgodnień" - przekazała wiceszefowa resortu.

Kontrola odpadów

Jak powiedziała wiceminister Sowińska, projekt przewiduje wprowadzenie mechanizmu kontroli. "Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska mogą otrzymać uprawnienia do kontroli operatorów, aby weryfikować ich stopień przygotowania do uruchomienia systemu i zgodność sposobu jego prowadzenia z zakresem wydanej decyzji" - wyjaśniła.

Obawy samorządów

Rozmówczyni "PB" odniosła się również do obaw samorządów o utratę przychodów ze sprzedaży plastikowych butelek recyklerom. "Wsłuchujemy się w głos samorządów. Zgadzam się, że wyłączenie wartościowej frakcji plastiku ze strumienia odpadów komunalnych może osłabić przepływy finansowe w zakładach zagospodarowania odpadów komunalnych i tym samym wywrzeć presję cenową. Jednak nadal dużo odpadów zbieranych w gminach trafia na składowiska, których utrzymanie także jest bardzo kosztowne. Przeniesienie części odpadów do systemu kaucyjnego zmniejszy poziom ich składowania, a tym samym koszty gmin" - powiedziała Anita Sowińska.