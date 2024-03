Izba Gmin kanadyjskiego parlamentu przyjęła uchwałę wzywającą rząd do działań na rzecz utworzenia państwa palestyńskiego. Z treści uchwały zniknęły zarzuty ludobójstwa, które w żydowskich środowiskach w Kanadzie wzbudziły sprzeciw. Hamas został określony jako „organizacja terrorystyczna”, uchwała domaga się zwolnienia zakładników przez i złożenia broni przez tę organizację. Jednocześnie wpisano prawo Izraela do obrony.

W projekcie uchwały znajdowało się pierwotnie wezwanie rządu do oficjalnego i jednostronnego uznania państwa palestyńskiego. Jednak po godzinach negocjacji przyjęto kilkanaście poprawek zaproponowanych przez rządzącą Liberalną Partię Kanady (LPC) i ostatecznie głosowano nad projektem wzywającym do działań na rzecz utworzenia państwa palestyńskiego w ramach negocjowanego rozwiązania, zakładającego istnienie dwóch państw - Izraela i Palestyny.

Za uchwałą opowiedziało się 204 parlamentarzystów, w tym premier Justin Trudeau. 118 deputowanych było przeciw.

Projekt dzieli rządzącą partię liberalną

Projekt został złożony przez pozostającą w nieformalnej koalicji z rządem Nową Partię Demokratyczną (NDP), swoje poparcie zapowiedział Blok Quebecki, a media podkreślały, że stanowisko wobec projektu dzieli rządzącą partię liberalną. Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly powiedziała wręcz podczas debaty, że rząd nie będzie prowadzić polityki zagranicznej na podstawie uchwały parlamentu.

Protesty w Izraelu

Tymczasem debata w kanadyjskiej Izbie Gmin wywołała protesty w Izraelu. Premier Justin Trudeau rozmawiał w poniedziałek z izraelskim ministrem Benny Gantzem, przywódcą centrowej opozycji i członkiem gabinetu wojennego.

W komunikacie biura prasowego premiera Kanady napisano o obawach w związku z planowaną izraelską ofensywą w Rafah oraz „wadze wysiłków na rzecz rozwiązania w formie dwóch państw, by zapewnić trwały pokój w regionie”. Gantz napisał jednak na platformie X (d. Twitter), odnosząc się bardziej szczegółowo do projektu uchwały, że powiedział premierowi Kanady, iż takie „jednostronne uznanie, szczególnie po 7 października, jest kontrproduktywne dla wspólnego celu długotrwałego bezpieczeństwa i stabilności w regionie, a ostatecznie – byłoby nagrodą za terroryzm”.

Zniknęły zarzuty ludobójstwa

Z treści uchwały zniknęły też zarzuty ludobójstwa, które w żydowskich środowiskach w Kanadzie wzbudziły sprzeciw. Hamas został określony jako „organizacja terrorystyczna”, uchwała domaga się zwolnienia zakładników przez i złożenia broni przez tę organizację. Jednocześnie wpisano prawo Izraela do obrony. Uchwała stwierdza też, że żydowskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu jest nielegalne, a stosowana przez osadników przemoc „stanowi poważną przeszkodę dla negocjowanego rozwiązania o istnieniu dwóch państw”. Wezwano też rząd do niesprzedawania broni Izraelowi i do zwiększenia wysiłków na rzecz przeciwdziałania nielegalnemu handlowi bronią na świecie, w tym do przeciwdziałania transakcjom z Hamasem.