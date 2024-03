Minister rolnictwa Czesław Siekierski będzie rozmawiał z przedstawicielami protestujących rolników we wtorek w Jasionce podczas Europejskiego Forum Rolniczego - poinformował w radiu RMF24 wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Od kilku tygodni w Polsce i innych krajach UE trwają protesty rolników.

Kołodziejczak zaznaczył, że przedstawiciele ministerstwa nie spotkają się w Świecku z rolnikami podczas organizowanej przez nich akcji protestacyjnej na granicy polsko-niemieckiej. Według niego ich obecność tam byłaby paliwem dla zadymiarzy politycznych. "W organizacji protestów ważne jest, żeby tematu nie przegrzać, żeby ludzie, którzy masowo popierają postulaty protestujących się od nich nie odwrócili. Granica jest bardzo delikatna" - zaznaczył, dodając, że zmiany w Zielonym Ładzie idą w dobrym kierunku.

Wiceszef resortu rolnictwa zapowiedział, że minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski będzie rozmawiał z przedstawicielami protestujących w Jasionce podczas Europejskiego Forum Rolniczego.

Kołodziejczak o przyszłości handlu z Ukrainą

Kołodziejczak odniósł się również do przyszłości handlu z Ukrainą. "Komisja Europejska, Parlament Europejski i rządy państw UE mają nieco ponad dwa tygodnie na konsultacje poprawek i propozycji na temat tego, jak ma wyglądać handel Unii Europejskiej z Ukrainą. Mówimy o wprowadzeniu kontyngentów. Najpierw była mowa o wprowadzeniu kontyngentów tylko na jaja i drób. Dzisiaj mówimy także o wprowadzeniu kontyngentów także na pszenicę, kukurydzę i miód. To są daleko idące zmiany. Jeśli wielkości tego importu będą ustalone odpowiednio (...), będzie to potężny krok w kierunku unormowania relacji. Spełni postulaty protestujących" - podkreślił.

Kołodziejczak napływie rosyjskich nawozów

Zapytany o napływ na polski rynek rosyjskich nawozów wskazał, że bardzo trudno zastopować go na poziomie krajowym. Dodał, że decyzja o ograniczeniu tego importu może spotkać się ze sprzeciwem protestujących rolników, bo rosyjskie nawozy są tańsze.

Protesty rolników

Od kilku tygodni w Polsce i innych krajach UE trwają protesty rolników. W Polsce ich postulaty to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

W niedzielę rolnicy zablokowali autostradę A2 w Świecku. Następnie przejście graniczne w Gubinku. Koniec rolniczych blokad na A2 w Świecku i w Gubinku został przewidziany przez organizatora na środę, 20 marca, na godz. 20:00.