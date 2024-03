Szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna zabrała głos w sprawie składki zdrowotnej: – Nie mam zamiaru tego blokować, pracujemy nad tym z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. W tym tygodniu przedstawimy projekt premierowi – zapowiedziała. Przekazała, że nie będzie powrotu do sytuacji sprzed Polskiego Ładu.

Leszczyna: Budżet NFZ się nie zmniejszy

Gdyby zdecydowano się powrócić do rozliczania składki zdrowotnej na starych zasadach, NFZ kosztowałoby to około 10 mld zł rocznie. – Nie pozwolę, by budżet ochrony zdrowia zmniejszył się choćby o miliard. Wręcz przeciwnie, zawsze będę stała na stanowisku, że on się musi zwiększać. Są nowe technologie, wynagrodzenia rosną, pieniędzy nie może być mniej. Nie zamierzam blokować składki zdrowotnej, zobaczymy, z której kieszeni damy te pieniądze – zapewniła w Polsat News Izabela Leszczyna, ministra zdrowia i wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej.

"Wzrost składki zdrowotnej to pisowskie oszustwo"

–Gdybyśmy chcieli przywrócić zasady składki zdrowotnej 1:1, musielibyśmy podnieść podatek PIT do 17 proc. z dzisiejszych 12 proc. To pisowskie oszustwo, że obniżyli podatek PIT, a podnieśli składkę zdrowotną, aby państwo na tym zarobiło, a podatnicy stracili – powiedziała szefowa resortu zdrowia. – Nasze zobowiązanie wyborcze, że przedsiębiorcy nie będą mieli składki, która jest płacona od sprzedaży aktywów trwałych, będzie zrealizowane – dodała.

Skąd wziąć pieniądze?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do ministry zdrowia, skąd wziąć brakujące na ten cel pieniądze, szefowa resortu stwierdziła, że będzie konieczna dotacja z budżetu państwa do systemu ochrony zdrowia. – Cudów w ekonomii nie ma – powiedziała.

Zdaniem ministry nie będzie to oznaczało podniesienia podatków. – Rozwój gospodarczy powoduje, że rośnie nam PKB i rosną wpływy do budżetu – poinformowała.

Bon dla pracujących rodziców i do dentysty

Izabela Leszczyna w Polsat News poinformowała o zakończeniu prac nad projektem świadczenia dla pracujących rodziców: – Mamy gotowy projekt "babciowego", czyli dodatkowe świadczenie dla młodych rodziców, którzy są aktywni zawodowo i niebawem zajmie się nim Rada Ministrów i trafi do Sejmu – powiedziała.

Jak wynika z wypowiedzi ministry, w przyszłości możemy spodziewać się dodatkowego zastrzyku gotówki również na wydatki u dentysty: – Pracujemy też nad bonem na opiekę stomatologiczną, chociaż zastanawiamy się, czy ma to być w formie bonu, czy w jakiejś innej – poinformowała ministra zdrowia.