Kolejowy przewoźnik pasażerski Polregio został największym beneficjentem w konkursie Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup taboru pasażerskiego ze środków KPO. Dla spółki przeznaczonych zostało ponad 780 mln zł dofinansowania - poinformowało Polregio. Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami są samorządy wojewódzkie.

Polregio złożyło 10 wniosków o dofinansowanie zakupu 98 jednostek taborowych. Spółka uzyskała ponad jedną trzecią alokacji środków przeznaczonych w konkursie, która wynosi 2,16 mld zł, czyli ponad 780 mln zł.

Przewoźnik poinformował, że średni wiek taboru spółki wynosi ponad 40 lat i jest jednym z najstarszych na rynku. Łącznie w ciągu kolejnej dekady, zgodnie ze strategią taborową Polregio, do wymiany jest min. 300 pojazdów, w tym 250 elektrycznych zespołów trakcyjnych i 50 pojazdów na linie niezelektryfikowane.

W styczniu 2023 roku Polregio podpisało umowy ramowe z czterema firmami na dostawę do 200 nowych pociągów. Wartość umowy wynosiła rok temu ponad 7 mld zł.

Umowy zostały podpisane ze spółkami: FPS H.Cegielski, Newag, Pesa Bydgoszcz i Stadler Polska.

Polregio przewiozło w 2023 r. 97,3 mln pasażerów. To najlepszy wynik w jej historii. Poprzedni rekord - 89 mln pasażerów przewoźnik zanotował w 2019 r.