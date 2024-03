Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek poinformował w poniedziałek, że o godz. 20 prezydent Andrzej Duda wygłosi telewizyjne orędzie.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek poinformował w poniedziałek w Radiu Zet, że prezydent Duda wygłosi w poniedziałek o godz. 20 uroczyste orędzie w telewizji.

"Bezpieczeństwo powinno być wyłączone ze sporu politycznego. To jest przekaz prezydenta" - dodał.

W poniedziałek o godz. 9 zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Później tego dnia prezydent wylatuje do USA, gdzie we wtorek - wraz z premierem Donaldem Tuskiem - spotka się z prezydentem Stanów Joe Bidenem.

Według Mastalerka prezydent na RBN będzie mówił o strategii bezpieczeństwa oraz przekaże wszystkim uczestnikom, z jaką agendą jedzie do Waszyngtonu. "By NATO było silniejsze, by zwiększać m.in. finansowanie" - powiedział. "Prezydent ma konkretne pomysły, które przedstawi w Waszyngtonie" - podkreślił.

Poniedziałkowe posiedzenie RBN zostało zwołane w ubiegłym tygodniu przez prezydenta Dudę. Prezydent wskazał, że celem jest "pokazanie jedności" w sprawach bezpieczeństwa przed wspólną wizytą prezydenta i premiera Tuska w USA.