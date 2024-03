Prezydent Andrzej Duda protestuje przeciwko stanowisku, że Trybunał Konstytucyjny jest w całości skażony jakąś nielegalnością - powiedziała prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Jej zdaniem, takie stanowisko jest wyrażane po to, by TK był w całości wybrany przez obecną większość sejmową. Uchwała Sejmu ws. TK nie skłoni prezydenta do żadnych działań - ocenił szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Ta uchwała jest warta tyle, co mój "dekret, który przyjąłem w weekend, że moje córki powinny być grzeczne i słuchać się tatusia", no ale się nie słuchają - dodał.

Sejm przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego. Sejm uznał w uchwale, że Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami TK, a funkcję prezesa TK pełni osoba nieuprawniona. W uchwale zaapelowano też do sędziów TK "o rezygnację, a tym samym o przyłączenie się do procesu demokratycznych przemian". To jeden z czterech aktów prawnych, które według koalicji rządzącej mają na celu kompleksową reformę Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie procedowane mają być jeszcze projekty dwóch ustaw, które wpłynęły jako poselskie: o TK oraz przepisy wprowadzające tę ustawę, a Senat ma przygotować projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP.

Paprocka o nieważności wyborów sędziów TK

Jak skomentowała w Programie I Polskiego Radia Paprocka, Sejm nie może w uchwale stwierdzić nieważności wyborów sędziów TK. "Sędziowie dziś orzekający w TK zostali wybrani, złożyli ślubowanie, podjęli swoje funkcje, orzekają przez wiele lat. Jeśli mają ustąpić ze stanowisk, to tylko w trybie ustalonym ustawą" - stwierdziła prezydencka minister.

Dodała, że „oczywiście każdy, kto sprawuje jakąś funkcję, w każdej chwili może z niej zrezygnować, natomiast nie sądzi, by któryś z sędziów był przywiązany do apelu o rezygnację" zapisanego w uchwale Sejmu.

Podkreśliła, że prezydent Andrzej Duda protestuje przeciwko bardzo jednoznacznemu stanowisku, że Trybunał Konstytucyjny jest w całości skażony jakąś nielegalnością i nie funkcjonuje. Jej zdaniem, takie stanowisko jest wyrażane po to, by Trybunał został w całości wybrany przez obecną większość sejmową.

Paprocka została też zapytana o złożony w Sejmie poselski projekt ustawy ws. TK, pod którym podpisali się posłowie całej koalicji rządowej. Zakłada on, że na sędziego będą mogły kandydować osoby, które minimum 4 lata nie były członkami partii czy parlamentarzystami. Ich wybór ma się odbyć większością kwalifikowaną 3/5.

"To jest na razie projekt. W tym, który ja miałam okazję przeczytać, w pierwszym kroku sędziowie mają być wybierani większością 3/5, a jeśli w ciągu dwóch miesięcy sędzia nie zostanie wybrany, to potem zwykłą większością, (...) wtedy cały TK w jednym momencie byłby wybierany przez obecną większość" - zauważyła Paprocka.

Paprocka o propozycji zmian w konstytucji

Odniosła się też do propozycji zmian w konstytucji. "Dyskusja nt. zmiany konstytucji i decyzji prezydenta uważam, że jest długa. Nie widzę specjalnie szans na zmiany w konstytucji, wsłuchując się w głosy ze sceny politycznej. Dla takiej propozycji jak ta wyjściowa większości dzisiaj Sejmu nie ma" - stwierdziła prezydencka minister.

Paprocka o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa

W rozmowie został też poruszony temat zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, który zakłada, że 15 sędziów-członków KRS wybieranych będzie w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez sędziów, a nie, jak ma to miejsce od 2018 r., przez Sejm.

Paprocka wskazała, że w kwestii zmiany wyboru członków KRS jest pole do dyskusji, natomiast wątpliwości budzi brak możliwości wyboru w skład KRS sędziów powołanych po roku 2018. "Nie ma żadnego uzasadnienia dla takiego działania. To jest element, który jest nienegocjowalny" - podkreśliła.

W skład Krajowej Rady Sądownictwa - na wniosek której prezydent powołuje sędziów - wchodzi 25 osób, w tym m.in. 15 członków wybranych spośród sędziów. Do 2017 r. ich wyboru dokonywały środowiska sędziowskie. Uchwalona w grudniu 2017 r. nowelizacja ustawy o KRS przeniosła kompetencję wyboru 15 sędziów-członków KRS na Sejm.

Mastalerek o reakcji Dudy ws. zmian w TK

Marcin Mastalerek, który w TVN24 został zapytany, czy uchwała Sejmu ws. TK skłoni prezydenta Andrzeja Dudę do jakichś działań, odpowiedział: "do żadnych".

"Myślę, że ona jest tyle warta, co dekret, który przyjąłem w weekend. Otóż przyjąłem dekret o tym, że moje córki powinny być grzeczne, słuchać się tatusia. No i nie słuchają się. I m.in. taką samą wartość jak mój dekret, wobec moich córek, ma ta uchwała. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia" - ocenił szef gabinetu prezydenta.

Mastalerek o uchwale

Zapytany o to, czemu ta uchwała ma mniejsze znaczenie od uchwały Sejmu VIII kadencji z 2015 roku, która unieważniała wybór piątki sędziów przez poprzedni parlament VII kadencji, zaznaczył, że "w ustawie i projekcie, którą przedstawiła koalicja, jest wpisane, że 10 uchwał przyjętych wcześniej, w tym te przez Platformę Obywatelską, były z naruszeniem prawa i one będą anulowane".

Co prezydent zrobi z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa?

Odnosząc się do pytania o to, co prezydent zrobi z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, której projekt jest procedowany w Sejmie, odpowiedział, że "Donald Tusk doskonale wie, co zrobi". "Wczoraj powiedział o tym, że duża część z tych zmian jest nie do zaakceptowania dla prezydenta i zostanie zawetowana. Przecież nawet PO, nawet Donald Tusk proponując te ustawy, a potem je przyjmując, wiedzą, że prezydent je zawetuje, bo są nie do zaakceptowania" - mówił.

Mastalerek o wadliwości KRS

Dodał, że w ciągu 20 ostatnich lat TK "wielokrotnie wskazywał na wadliwość KRS, natomiast pomimo tego, że wskazywał, nikomu do głowy nie przyszło to, żeby kwestionować sędziów, tak jak jest to robione teraz". "Dziś koalicja mówi o przywracaniu praworządności; jest zupełnie inaczej. Oni próbują wprowadzić anarchię i chaos" - ocenił.

Kompleksowa reforma TK

Uchwała to pierwszy z czterech projektów, dotyczących kompleksowej reformy TK, zapowiedzianych w poniedziałek przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oraz przedstawicieli wszystkich ugrupowań koalicji rządzącej. Jeszcze tego samego dnia pakiet czterech projektów - uchwały Sejmu, dwóch ustaw - o TK oraz Przepisów wprowadzające ustawę o TK, a także ustawy o zmianie Konstytucji RP - został zamieszczony na stronie MS. Pierwszy z tych projektów, czyli uchwała, wpłynął do Sejmu we wtorek i został przyjęty w środę. Do Sejmu wpłynęły też - złożone jako poselskie - projekty dwóch ustaw o TK.