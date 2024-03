Nie zgłoszono poprawek podczas drugiego czytania projektu zmiany Prawa Pocztowego, przewidującego 2,052 mld zł dla Poczty Polskiej tytułem wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w 2024 i 2025 r. Poczta Polska to największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji Prawa Pocztowego. Ponieważ posłowie nie zgłosili poprawek, projekt trafi teraz pod głosowanie całego Sejmu.

Podniesienie limitu wydatków

Złożony przez grupę posłów KO projekt przewiduje podniesienie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez wyznaczonego operatora pocztowego z 593 do 750 mln zł w 2024 r., i z 651 do 1302 mln zł w 2025 r. W sumie jest to 2052 mln zł.

Oczekiwania wobec Komisji Europejskiej

Rząd oczekuje na notyfikację przez Komisję Europejską pomocy publicznej na lata 2021-2025 dla Poczty Polskiej w postaci finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych - w wysokości ponad 3,2 mld zł. W listopadzie 2023 r. KE przesłała tzw. comfort letter, potwierdzając wstępnie i nieformalnie zgodność proponowanej pomocy dla Poczty z przepisami Unii.

Wstępne płatności

Jednak prezes UKE uznał, że na podstawie comfort letter nie może wydać odpowiedniej decyzji, koniecznej do wypłacenia pomocy. Dlatego - jak podkreśla się w uzasadnieniu projektu - konieczne było wprowadzenie mechanizmu wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia pocztowych usług powszechnych.

Poczta Polska to największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.