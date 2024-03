Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował, by w środę korzystać z komunikacji miejskiej. Ratusz i policja uprzedzają, że mogą pojawić się utrudnienia w ruchu w związku ze zgłoszonymi manifestacjami.

W środę zgłoszono manifestacje przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pod Sejmem RP. Policja może zdecydować o zamknięciu Al. Ujazdowskich i okolicznych ulic. Autobusy kierowane będą na objazdy - poinformował stołeczny ratusz.

Przekazał, że protest, w którym organizatorzy przewidują udział 150 tys. osób, został zgłoszony na 6 marca od godz. 9 i ma potrwać do piątku, 8 marca do godz. 20. Drugie co do wielkości zgromadzenie zapowiadane jest przed gmachem Sejmu RP przy ul. Wiejskiej 4/6/8, z udziałem 20 tys. osób.

"W związku z planowanym protestem, w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa powołany zostanie sztab z udziałem m.in. Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego. Zespół będzie monitorował na bieżąco sytuację na ulicach podczas zgromadzenia. Ponadto w miejsca zgromadzeń zostaną skierowane zespoły obserwatorów do utrzymywania stałego kontaktu z organizatorami i czuwania nad zgodnym z prawem przebiegiem zgromadzeń" - poinformował ratusz.

Miasto wydało zakazy przeprowadzenia dwóch zgromadzeń, które miały polegać na zablokowaniu wjazdów do Warszawy na Trakcie Brzeskim i Wale Miedzeszyńskim. W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał obie decyzje zakazujące przeprowadzenia zgromadzeń. Sąd potwierdził obawy, że blokada tych miejsc spowodowałoby faktycznie całkowity paraliż tych dróg oraz całego rejonu i utrudniłby dojazd służb ratowniczych. Organizator zapowiedział złożenie apelacji.

Nad bezpiecznym przebiegiem protestów będzie czuwała policja. Funkcjonariusze zdecydują również o ewentualnym zamknięciu dla ruchu Alej Ujazdowskich czy okolicznych ulic. W przypadku zablokowania przejazdu, zmienionymi trasami będą kursowały autobusy linii: 116, 119, 131, 166, 167, 168, 180, 222, 503, E-2, N31, N81 i Z31.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że na trasach objazdowych dla wszystkich linii obowiązują przystanki pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej jako stałe, a pozostałe napotkane – jako na żądanie.

Stołeczna policja przypomniała, że na terenie Warszawy umieszczone są znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Wskazała też konkretne miejsca: Okuniewska/1 Praskiego Pułku, Trakt Brzeski/Jana Pawła II, Patriotów/Bysławska, Walcownicza/Patriotów, Wał Miedzeszyński/Bysławska, Przyczółkowa/Waflowa, Puławska/Karczunkowska, Aleja Krakowska/S-2, Aleje Jerozolimskie/Ryżowa, Kasprzaka/Ordona, Wolska/Elekcyjna, S-8/Połczyńska, Górczewska/Lazurowa, Arkuszowa/Estrady, Pułkowa/Wóycickiego, Modlińska/Płochocińska i ul. Modlińska na wys. ul. Sprawnej.

Kom. Małgorzata Wersocka ze stołecznej policji przekazała, że w przypadku złamania tego zakazu należy spodziewać się kontroli drogowej, która może zakończyć się mandatem karnym. "Ponadto zaznaczyć należy, że wykroczenia mogą dotyczyć także nieprawidłowego poruszania się w zorganizowanych kolumnach. Jeszcze poważniej wygląda sytuacja, gdy kierujący nie zatrzyma się do kontroli, co wiąże się one m.in. z utratą uprawnień. Trzeba mieć świadomość, że wjazd ciągników do Warszawy mógłby sparaliżować pracę służb ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych" - dodała.

W zabezpieczenie środowych wydarzeń zaangażowani są policjanci ze wszystkich komórek, jak również tradycyjnie przy dużych wydarzeniach wsparciem służyć będą siły Komendanta Głównego Policji. "Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest to wydarzenie, ale jednocześnie nie można zapominać o zagrożeniach, obowiązujących stopniach alarmowych, które wymagają od nas wzmożonej czujności. Każdorazowo zakładamy, że wydarzenia planowane w stolicy będą miały charakter spokojny, to jednak nie możemy zapominać o zagrożeniach, w tym tych o charakterze terrorystycznym" - zaznaczyła kom. Wersocka.

Zaapelowała do uczestników oraz wszystkich przebywających w miejscach odbywających się protestów o informowaniu obecnych na miejscu policjantów o wszelkich zagrożeniach.