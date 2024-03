Wymiana jednej trzeciej składu co trzy lata, wybór sędziów większością trzech piątych przez Sejm, skrócenie kadencji prezesa do trzech lat – taki jest pomysł koalicji na zmiany w konstytucji.

– Czas najwyższy, aby doprowadzić do naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym – mówił wczoraj w Sejmie minister sprawiedliwości Adam Bodnar, przedstawiając pakiet rozwiązań dotyczących sądu konstytucyjnego. Składa się on z czterech elementów: opisanego przez nas wczoraj projektu uchwały Sejmu „w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015–2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego”, propozycji zmian w konstytucji oraz dwóch projektów ustaw o TK (tzw. materialnej i przepisów wprowadzających). Jak podkreślał Maciej Berek, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, w ostatnich latach trybunał rozpatrywał 2,5 razy mniej skarg konstytucyjnych niż wcześniej, a sądy skierowały do niego 4 razy mniej pytań prawnych.

Poza zmianami ujętymi w trzech projektach ustaw rządzący przedstawili także projekt uchwały Sejmu. Oprócz wskazania wadliwości wyboru sędziów dublerów czy podważenia prezesury Julii Przyłębskiej znajduje się w nim także apel do wszystkich obecnych sędziów TK o rezygnację; a do instytucji państwowych o nierespektowanie orzeczeń obecnego trybunału.

Przygotowaniem projektu zmian konstytucji ma się zająć Senat, natomiast na najbliższym posiedzeniu izby niższej posłowie mają przyjąć zaprezentowaną uchwałę.

PiS nie zamierza współpracować z koalicją rządzącą w tej sprawie. – Mamy do czynienia z zagrywką będącej u władzy grupy, która łamie konstytucję, dlatego nie bierzemy tej inicjatywy na poważnie – mówi DGP Jarosław Kaczyński, prezes PiS. Jego zdaniem „musi istnieć mechanizm, by takie niekonstytucyjne działania, mimo wygranych wyborów, były zablokowane przez odpowiednie instytucje”.

– Taki plan zmian w konstytucji mam opracowany, ale nie sądzę, by druga strona chciała o tym rozmawiać. Polska potrzebuje nowej konstytucji, która uniemożliwi powtórzenie się takich wydarzeń i zablokuje recydywę postkomunizmu – dodaje Jarosław Kaczyński.

