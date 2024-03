Z raportu BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w lutym br. ceny mieszkań najbardziej wzrosły w Łodzi - do 11 tys. zł za m kw. Mieszkania zdrożały też w Krakowie - do 16 tys. zł, a w Trójmieście - do 15 tys. zł za m kw.

Z raportu BIG DATA RynekPierwotny.pl. wynika, że po dwóch miesiącach tego roku "liderem podwyżek", jeśli chodzi o ceny mieszkań, została Łódź. "Średnia cena metra kwadratowego wzrosła w tym mieście od początku roku aż o 5 proc, przekraczając w lutym pułap 11 tys. zł" - podał ekspert portali RynekPierwotny.pl i Gethome.pl Marek Wielgo.

Wielgo wyjaśnił, że łódzcy deweloperzy wprowadzili w tym roku do sprzedaży "dużą pulę drogich - jak na ten rynek - mieszkań". Dodał, że równocześnie wyprzedawały się głównie te najtańsze. "Średnia cena metra kwadratowego nowych lokali, na które deweloperzy znaleźli chętnych w lutym sięgała 9,3 tys. zł" - wskazał ekspert. W jego ocenie połączenie tych dwóch czynników dało więc efekt w postaci potężnego wzrostu średniej ceny metra kwadratowego mieszkań pozostających w ofercie. "W styczniu podwyżka znacznie przekraczała 4 proc., zaś w lutym wynosiła już tylko 1 proc." - zauważył Wielgo.

Dodano, że w Łodzi oferta lokali z ceną poniżej 9 tys. zł skurczyła się z 32 proc. do 24 proc. Za to odsetek mieszkań z ceną powyżej 12 tys. zł za metr zwiększył się z 15 proc. do 26 proc.

Ceny mieszkań w Warszawie

Z raportu wynika, że w Warszawie średnia cena nie zmieniła się w ciągu ostatniego miesiąca. "W Krakowie i Trójmieście odnotowano dość znaczną podwyżkę, bo odpowiednio o 2 proc. i 3 proc. Ceny nowych mieszkań w pierwszej z tych metropolii przebiły w tej sytuacji pułap 16 tys. zł, zaś w drugiej - 15 tys. zł za metr kwadratowy" - wskazali autorzy raportu. Dodali, że podobną wysokość miały podwyżki średniej ceny metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów we Wrocławiu, Poznaniu i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

"Spore" zmiany w strukturze cenowej oferty deweloperów miały miejsce również m.in. w Warszawie i Krakowie. "W stolicy praktycznie zniknęły z rynku mieszkania do kupienia za mniej niż 9 tys. zł za m kw. Z 29 proc. do 33 proc. wzrósł odsetek lokali w przedziale 12-15 tys. zł za metr kwadratowy. Z kolei w Krakowie już 53 proc. mieszkań kosztuje więcej niż 15 tys. zł za metr. Dwa miesiące wcześniej tak drogich lokali było 48 proc." - wyliczyli.

Autorzy raportu przypomnieli, że w końcówce ubiegłego roku średnia cena metra kwadratowego mieszkań w ofercie trójmiejskich firm deweloperskich "wystrzeliła w górę". "Styczeń przyniósł spadek średniej, ale radość była krótka, bo w lutym średnia znów poszła w górę. To pokazuje jak ważne jest to, jakie mieszkania trafiają na rynek" - skomentowali i zaznaczyli, że w styczniu ich średnia cena w przeliczeniu na metr kwadratowy wynosiła "tylko" 13,2 tys. zł. Dodali, że w lutym trójmiejscy deweloperzy uzupełnili swoją ofertę głównie drogimi mieszkaniami, bo średnio po ok. 17 tys. zł za metr.

"Żeby średnia cena metra kwadratowego przestała rosnąć, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, podaż mieszkań musi przewyższać popyt na nie. Jest szansa, że ten warunek zostanie spełniony, bo w tym roku wzrosła aktywność inwestycyjna firm deweloperskich" - stwierdził Wielgo. "Po drugie, mieszkania wprowadzane przez nie do sprzedaży muszą mieć cenę adekwatną do możliwości kupujących, którzy posiłkują się kredytem" - podkreślił.

Huśtawka nastrojów na rynku mieszkaniowym

W ocenie ekspertów, deweloperzy fundują swoim potencjalnym klientom huśtawkę nastrojów. "Przykładem tego jest nie tylko Trójmiasto. We Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego nie zmieniała się w grudniu i styczniu. Mogło to świadczyć o początku cenowej stabilizacji. Niestety, luty przyniósł 1 proc. podwyżkę, bo deweloperzy postawili na zamożnych klientów" - wskazali.

Zauważyli też, że w Warszawie sytuacja była odwrotna. "W styczniu deweloperzy dostarczyli na rynek bardzo drogie mieszkania, ale w lutym w nowej podaży przeważał już segment popularny.

Z raportu wynika też, że w lutym "marsz w górę" kontynuowały ceny mieszkań oferowanych na rynku wtórnym.

Jak wynika z danych portalu GetHome.pl, w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi średnia cena metra kwadratowego "podskoczyła" w ciągu miesiąca o 1 proc., w Krakowie - o 2 proc., w Poznaniu - o 3 proc., a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej podwyżka sięgała 5 proc.

Autorzy raportu zaznaczyli, że wciąż w czterech metropoliach - w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście - średnia cena metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym jest wyższa niż na rynku pierwotnym. "Największa różnica na korzyść rynku wtórnego jest w Łodzi" - wskazali.