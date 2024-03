Szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk zapowiedział, że na sobotniej konwencji Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) pojawią się nowe postulaty programowych koalicji. Jak przekazał PAP, zostanie przedstawiona m.in. oferta dla wspólnot lokalnych.

W sobotę o godz. 10 w Otrębusach (woj. mazowieckie) odbędzie się konwencja programowa Trzeciej Drogi z udziałem prezesa PSL, wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz lidera Polski 2050, marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Paszyk przekazał w rozmowie z PAP, że konwencja będzie skupiona na programie wyborczym Trzeciej Drogi. "Będzie pokazywała to, co chcemy lokalnym wspólnotom zaoferować. Jak je wesprzeć, żeby było więcej kompetencji, więcej środków, większa niezależność od władzy centralnej" - podkreślił. W jego ocenie "to zostało w ostatnich ośmiu latach zaburzone".

Dopytywany o program wyborczy Trzeciej Drogi, Paszyk powiedział, że wszystkie szczegóły zostaną zaprezentowane na konwencji. "Będą rzeczy w części już dobrze znane, związane z Polskim Stronnictwem Ludowym i Polską 2050, nasze postulaty, ale będzie też sporo nowych programowych obietnic" - zapowiedział polityk.

"Wszystkich bardzo serdecznie na to spotkanie zapraszamy" - zaznaczył szef klubu PSL-TD.

W połowie lutego w Kielcach odbyła się konwencja Trzeciej Drogi, podczas której Polska 2050 i PSL oficjalnie zainaugurowały kampanię samorządową.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia. (PAP)

autor: Edyta Roś

