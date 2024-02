Przejścia z czasu zimowego na letni wyczekuje wiele osób. W tym roku jednak data zmiany czasu wypadnie w nietypowy dzień. Kiedy jest zmiana czasu na letni w 2024 roku?

Zmiana czasu z zimowego na letni sprawia, że śpimy o godzinę krócej. Mimo to dla wielu osób jest to długo wyczekiwany moment, który kojarzy się z nadejściem wiosny i "dłuższym dniem".

Zmiana czasu z zimowego na letni. Kiedy wypada w 2024 roku?

Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Temperatury wyraźnie rosną, przyroda budzi się do życia. Zgodnie z zasadą, jak co roku, czas zimowy zmieniamy na letni w ostatnią niedzielę marca przesuwając wskazówki do przodu o godzinę – z godziny 2 w nocy na godzinę 3. W 2024 roku zmiana czasu z zimowego na letni przypada jednak w szczególny dzień – Wielkanoc.

Noc z 30 na 31 marca 2024 roku to noc z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną. Choć z jednej strony zmianę możemy odczuwać dotkliwie z uwagi na święto, to z drugiej strony Poniedziałek Wielkanocny jest dniem wolnym od pracy i szkoły, przez co mamy więcej czasu na przystosowanie się do nowego rytmu.

Kiedy zmieniamy czas po raz ostatni?

Od kilku lat w Unii Europejskiej trwa debata na temat pozostania przy czasie letnim i odejścia od zmiany czasu na zimowy. Choć już w 2018 roku Komisja Europejska podjęła działania w kierunku rewizji ustaleń dotyczących stosowania w państwach UE czasu letniego i otrzymała wyniki konsultacji społecznych, poparcie większości krajów członkowskich, a Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem zmiany czasu - wypracowanie wspólnego stanowiska w Radzie Europejskiej okazało się problematyczne. W rezultacie Komisja Europejska zaleca wciąż krajom członkowskim kontynuowanie obecnych regulacji. Zalecenie to obejmuje lata 2022-2026.

Dlaczego zmieniamy czas na letni i zimowy?

W Polsce czas jest zmieniany regularnie nieprzerwanie od 1977 roku. Głównym celem przesunięcia czasu na czas letni była chęć oszczędzania energii przez wykorzystanie dłuższego, naturalnego oświetlenia słonecznego i chęć zmniejszenia zużycia sztucznego oświetlenia wieczorem.

Istnieją jednak kontrowersje i dyskusje na temat skuteczności i korzyści płynących ze zmiany czasu. Niektórzy krytycy twierdzą, że korzyści związane z oszczędnością energii są minimalne, a zmiana czasu może wpływać negatywnie na zdrowie, rytm snu oraz codzienną aktywność.