Budowa przydomowych schronów i ukryć doraźnych ma być zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - informuje KPRM we wpisie dotyczącym prac nad projektem noweli Prawa budowlanego, który w poniedziałek trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

Chodzi o projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje resort rozwoju i technologii.

Jak wskazano we wpisie zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zmiany mają na celu m.in. "ułatwienie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a także usprawnienie ich działania".

Planuje się dalsze rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę a wymagających zgłoszenia, a także katalogu obiektów i robót budowlanych niewymagających zarówno decyzji o pozwoleniu na budowę jak i zgłoszenia.

"Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, proponuje się dodać m.in. niewielkie kolumbarium na terenie cmentarza (...) niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej (...)" - wyjaśniono.

"Proponuje się również umożliwić, na zgłoszenie, realizację robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz o łącznej wysokości większej niż 3 m i nie większej niż 12 m" - dodano.

W katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę i niewymagających zgłoszenia mają się znaleźć też m.in.: maszty flagowe oraz maszty do kamer monitoringu o wysokości do 7 m, budowa drobnych obiektów budowlanych przy boiskach, kortach i bieżniach, czy roboty budowlane polegające na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu ustawy o OZE oraz o łącznej wysokości nie większej niż 3 m.

Ponadto zapowiedziano uregulowanie kwestii budowy przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m kw. służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Planowane jest m.in. zwolnienie budowy przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i umożliwienie ich budowy na podstawie zgłoszenia. Zmiana ma też umożliwić nabywania specjalistycznych urządzeń filtrowentylacyjnych niezbędnych przy budowie schronów.

Przewidziano także doprecyzowanie przepisy w zakresie zgłoszenia budowy oraz przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m kw.

We wpisie wskazano, że planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.