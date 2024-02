We wtorek w stolicy odbędzie się protest rolników. Jak poinformował warszawski ratusz, policja może decydować o zamykaniu ulic, wtedy na trasy objazdowe będą kierowane autobusy i tramwaje.

Uczestnicy zgromadzenia zbiorą się na placu Defilad około godz. 11. Stamtąd przejdą ulicami: Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży na Wiejską przed gmach Sejmu RP. Następnie ulicami Piękną i Alejami Ujazdowskimi przemaszerują przed siedzibę Prezesa Rady Ministrów.

"Organizatorzy zgłosili zgromadzenie na 10 tys. uczestników i zapewniają, że przemarsz będzie pokojowy i pieszy, ponieważ do Warszawy nie można wjeżdżać pojazdami rolniczymi. Zakończenie zgromadzenia planowane jest około godz. 15" - poinformował stołeczny ratusz.

Przekazał, że w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa zostanie powołany sztab z udziałem m.in. Zarządu Transportu Miejskiego oraz policji i Straży Miejskiej, który będzie monitorował na bieżąco sytuację na ulicach podczas protestu rolników, a nad bezpiecznym przebiegiem wydarzenia będzie czuwała policja. Funkcjonariusze będą również na bieżąco decydowali o zamknięciu dla ruchu poszczególnych ulic.

Na trasy objazdowe mogą zostać skierowane autobusy linii: 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 160, 166, 171, 175, 180, 200, 222, 501, 503, 504,507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525 i E-2.

"W sytuacji, gdy zablokowane zostanie również torowisko w Alejach Jerozolimskich, to tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu S. Starynkiewicza. Z kolei na Pradze 7 i 25 będą kursowały do Wiatracznej, a 9 i 24 do pętli aleja Zieleniecka" - przekazał ratusz.

Poinformował też, że tramwaje linii 22 na Pradze będą jeździły w pętli: Wiatraczna – ... – al. Zieleniecka – al. J. Waszyngtona – Wiatraczna.

Z kolei podczas przejścia uczestników zgromadzenia przez rondo Dmowskiego, tramwaje linii 4, 15, 18 i 35 mogą zostać skierowane na trasę objazdową przez aleję Jana Pawła II, ulicę Chałubińskiego i aleję Niepodległości.

"Pasażerom będą pomagali informatorzy WTP. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu" - zapewnił ratusz.

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej będzie można sprawdzić na stronie internetowej WTP i w mediach społecznościowych w godz. 11-15 w relacji na żywo.

"Zachęcamy do korzystania z metra oraz połączeń kolejowych Szybką Koleją Miejską i Kolejami Mazowieckimi" - zaapelował ratusz. Jednocześnie przypomniał, że obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów wszystkich rodzajów WTP i KM na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Z kolei jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, w najbliższy wtorek kierowcy powinni spodziewać się utrudnień zarówno na drogach krajowych w powiatach okołowarszawskich, jak i Warszawie.

"W obrębie gminy Błonie na drodze krajowej nr 92 możliwe utrudnienia w godz. 10-16, na odcinku Bieniewo-Parcele, do miejscowości Bronisze i z powrotem. Z kolei w Warszawie od godz. 11 przewidywane są utrudnienia w centrum Warszawy w rejonie Pl. Defilad na wysokości ul. Emilii Plater, dalej Al. Jerozolimskimi w kierunku Ronda de Gaulle’a, a także okolice Pl. Trzech Krzyży, ul. Wiejskiej i dalej w rejonie Al. Ujazdowskich, przed siedzibę Prezesa Rady Ministrów" - przekazała KSP.

Policja zaapelowała do mieszkańców o uwzględnienie utrudnień przy planowaniu swoich obowiązków i doradziła omijanie centrum Warszawy. Przypomniała także o tym, by sprawdzić zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

"Sytuacja odnośnie utrudnień w ruchu drogowym będzie na bieżąco monitorowana. O wszystkich utrudnieniach oraz ewentualnych objazdach będziemy informować na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji oraz na platformie X" - przekazała policja.