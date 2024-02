Przez Warszawę przejdzie "Marsz gwieździsty". Rolnicy zablokują stolicę. Protest ma rozpocząć się około godziny 11:00 na placu Defilad. Urząd miasta poinformował o możliwych utrudnieniach w ruchu.

27 lutego ruszy "Marsz gwieździsty na Warszawę". Rolnicy będą protestować m.in. przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Jak podaje UM w Warszawie, policja może zdecydować o zamknięciu ulic, którym przejdą uczestnicy wydarzenia. Na trasy objazdowe będą kierowane autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego.

Protest rolników - utrudnienia w Warszawie

Jak podaje stołeczny ratusz, uczestnicy zgromadzenia zbiorą się na placu Defilad około godziny 11:00.

"Stamtąd przejdą ulicami: Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży na Wiejską przed gmach Sejmu RP. Następnie ulicami Piękną i Alejami Ujazdowskimi przemaszerują przed siedzibę Prezesa Rady Ministrów. Organizatorzy zgłosili zgromadzenie na 10 tys. uczestników i zapewniają, że przemarsz będzie pokojowy i pieszy, ponieważ do Warszawy nie można wjeżdżać pojazdami rolniczymi. Zakończenie zgromadzenia planowane jest około godziny 15:00" – przekazano w komunikacie UM w Warszawie.

W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa powołano sztab z udziałem m.in. Zarządu Transportu Miejskiego, policji oraz Straży Miejskiej, który będzie na bieżąco monitorował sytuację na ulicach podczas protestu rolników.

Zamknięcia ruchu poszczególnych ulic Warszawy

Jak podano, funkcjonariusze będą także na bieżąco decydowali o zamknięciu dla ruchu poszczególnych ulic. W związku z przemarszem na trasy objazdowe mogą zostać skierowane autobusy linii: 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 160, 166, 171, 175, 180, 200, 222, 501, 503, 504,507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525 i E-2.

"W sytuacji, gdy zablokowane zostanie również torowisko w Alejach Jerozolimskich, to tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu S. Starynkiewicza. Z kolei na Pradze 7 i 25 będą kursowały do Wiatracznej, a 9 i 24 do pętli aleja Zieleniecka. Natomiast tramwaje linii 22 na Pradze będą jeździły w pętli: Wiatraczna – ... – al. Zieleniecka – al. J. Waszyngtona – Wiatraczna. Podczas przejścia uczestników zgromadzenia przez rondo Dmowskiego, tramwaje linii 4, 15, 18 i 35 mogą zostać skierowane na trasę objazdową przez aleję Jana Pawła II, ulicę Chałubińskiego i aleję Niepodległości" - czytamy na stronie Urzędu Miasta w Warszawie.

Transport publiczny jest przygotowany na różne scenariusze, a na miejscu pasażerom mają pomagać informatorzy.

Protest rolników

– Rolnicy nie chcą, aby ich pouczać, co i kiedy mają robić. Uważają, że zapisy Zielonego Ładu nie mają akceptacji wśród rolników, a wręcz naruszają ich godność zawodową. Oni chcą stosować rolniczy ład, a nie ład urzędników z Brukseli – powiedział ostatnio minister Czesław Siekierski.

Solidarność uważa, że polityka UE jest zagrożeniem dla polskiej energetyki, przemysłu energochłonnego i przemysłu spożywczego – w tym i rolnictwa. "Przewidywaliśmy, że jej skutkiem będzie zapaść gospodarcza, ubóstwo energetyczne społeczeństwa, likwidacja setek tysięcy miejsc pracy w przemyśle i usługach, brak suwerenności energetycznej oraz załamanie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa żywnościowego" – piszą autorzy uchwały KK Solidarności ws. poparcia rolniczych protestów.