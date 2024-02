W poniedziałek w Paryżu prezydent Andrzej Duda weźmie udział w wielostronnych rozmowach dot. wsparcia Ukrainy. Europejskich przywódców na spotkanie zaprosił prezydent Francji Emmanuel Macron. Spotkanie ma związek z drugą rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę.

Pałac Elizejski podał w czwartek, że prezydent Francji Emmanuel Macron spotka się w poniedziałek w Paryżu z przywódcami zagranicznymi, by w drugą rocznicę inwazji rosyjskiej na Ukrainę rozmawiać o wzmocnieniu współpracy na rzecz wsparcia dla Kijowa.

Jak przekazano, Macron chce przekazać Moskwie sygnał, że w Europie nie odczuwa się "zmęczenia Ukrainą" mimo obaw o dalsze wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych.

W czwartkowym wywiadzie dla Polsat News i Interii prezydent Andrzej Duda powiedział, że Macron zaprosił w trybie ad hoc szereg przywódców europejskich, by porozmawiać na temat nowych propozycji rozwiązań i pomocy dla Ukrainy.

Prezydent Duda uda się do Paryża z jednodniową wizytą w poniedziałek po południu. Rozmowy plenarne pod przewodnictwem Macrona rozpoczną się ok. godz. 17 i potrwają do wieczora; po rozmowach zaplanowana jest konferencja prasowa prezydenta.

W sobotę, 24 lutego minęła druga rocznica rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. W rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło ponad 10 tys. cywilów, co najmniej dwa razy tylu zostało rannych, a kilkanaście milionów Ukraińców zostało zmuszonych do ucieczki. Według danych amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu straty po stronie rosyjskiej wynoszą 300-350 tys. zabitych i rannych żołnierzy, a po stronie ukraińskiej co najmniej 200 tys., jednak nie da się precyzyjnie określić liczby ofiar wojskowych.