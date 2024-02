Były premier Mateusz Morawiecki wezwał do wsparcia protestujących rolników. Według niego włączenie przejść granicznych do infrastruktury strategicznej ma na celu wysłanie na protestujących tam "policji z pałami". "Jesteśmy z polskimi rolnikami, nie opuśćmy ich nigdy, oni żywią i bronią. I tym razem właśnie bronią naszego prawa do polskiego rolnictwa" - podkreślił Morawiecki