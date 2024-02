Zobowiązujemy się do przeprowadzenia kompleksowej analizy działań rządu PiS w okresie pandemii – oświadczyli wchodzący w skład zespołu ds. Rozliczeń posłowie KO. Posłanka Małgorzata Niemczyk zaznaczyła, że w czasie pandemii Polska nosiła niechlubny tytuł europejskiego lidera, co do śmiertelności chorych.