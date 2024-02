Odpowiedź na pytanie, jakie działania są możliwe w Orlenie, by obniżyć ceny paliw powinna być znana do końca marca, ocenia premier Donald Tusk. Przypomniał, że obecnie trwa procedura konkursowa celem wyłonienia nowego zarządu koncernu. "Jak wiecie, w tej chwili przebudowywane są władze Orlenu. […] Mam nadzieję, że do końca marca powinniśmy mieć wstępne odpowiedzi, jakie działania są możliwe w obrębie spółki, aby ceny paliwa były niższe niż w tej chwili" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

Odpowiedź na pytanie, jakie działania są możliwe w Orlenie, by obniżyć ceny paliw powinna być znana do końca marca, ocenia premier Donald Tusk. Przypomniał, że obecnie trwa procedura konkursowa celem wyłonienia nowego zarządu koncernu. "Jak wiecie, w tej chwili przebudowywane są władze Orlenu. […] Mam nadzieję, że do końca marca powinniśmy mieć wstępne odpowiedzi, jakie działania są możliwe w obrębie spółki, aby ceny paliwa były niższe niż w tej chwili" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej. "Dość serio traktujemy nasze zobowiązania, że o tym, kto rządzi daną spółką Skarbu Państwa będą decydowały transparentne procedury konkursowe. Bardzo mi na tym zależy, żeby władze spółek Skarbu Państwa, w tym Orlenu, były jak najbardziej kompetentne, możliwie niepolityczne - chociaż, oczywiście, w spółkach strategicznych polityka zawsze będzie obecna. Ale ona nie może polegać na tym, że taka czysta polityka partyjna ma prymat nad interesami czy spółki, czy szerzej - rynku" - dodał premier. W ub. tygodniu rada nadzorcza Orlenu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesów zarządu ds. finansowych oraz ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, a także członków zarządu ds. upstream, ds. energetyki i transformacji energetycznej, ds. sprzedaży detalicznej, ds. korporacyjnych, ds. handlu hurtowego i logistyki oraz ds. produkcji. Termin zgłaszania kandydatur do zarządu Orlenu upływa 1 marca br., a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniach 11-15 marca br. Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Katarzyna Broda Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję Katarzyna Broda Zobacz wszystkie artykuły tego autora Wakacje kredytowe. Do konsultacji trafiła nowelizacja projektu »