Nie ma 461 posła w Sejmie, to non est; nie istnieje - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do przyjęcia przez Monikę Pawłowską mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim. Dodał, że klub PiS musi się zastanowić, co z tym zrobić. Monika Pawłowska uzyskała mandat posła Sejmu IX kadencji, startując z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej z ramienia partii Wiosna. We wrześniu 2021 r. poinformowała o przystąpieniu do klubu PiS, zostając następnie członkinią tej partii. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. kandydowała z list PiS, otrzymując 10 789 głosów.

Monika Pawłowska w rozmowie z portalem wp.pl powiedziała, że nikt nie kontaktował się z nią w sprawie wykluczenia jej z partii lub nieprzyjęcia do klubu Prawa i Sprawiedliwości. "Myślę, że jestem przyszłą posłanką Prawa i Sprawiedliwości; liczę na to i będę bardzo zabiegać o to, żebym była przyjęta do klubu PiS" - podkreślała posłanka, która wcześniej zadeklarowała, że obejmie mandat po Mariuszu Kamińskim.

Kaczyński o Monice Pawłowskiej

Kaczyński w Sejmie pytany przez dziennikarzy o to, czy PiS przyjmie Pawłowską do klubu odpowiedział, że "nie ma 461 posła w Sejmie". "To jest non est (łac. nie istnieje)" - podkreślił prezes PiS.

Pytany później o sytuację Pawłowskiej prezes PiS ocenił, że "jest ona szczególna", gdyż "jest 461. posłem Sejmu, więc musimy się zastanowić co z tym zrobić, bo jeszcze dotąd nic takiego się nie zdarzyło".

Na uwagę dziennikarza, że PiS prosił Pawłowską, aby ta nie przyjmowała mandatu Kaczyński odparł, że "sytuacja była dynamiczna i pani Pawłowska z niewiadomych powodów niesłychanie się pospieszyła". Dodał, że nie zna jej dalszych decyzji, a sam fakt przyjęcia jej na indywidualne spotkanie przez marszałka Hołownie "jest czymś niespotykanym zwykle w tych sytuacjach".

Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak dodał, że kiedy politycy PiS chcieli spotkać się z Hołownią, to ten zażądał listy posłów, którzy do niego przyjdą. "Także nie jest łatwo spotkać się z marszałkiem Hołownią" - zauważył.

Kaczyński pytany o to, jak odbiera fakt, że jego wola w przypadku Moniki Pawłowskiej i komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego nie jest respektowana odpowiedział: "Spokojnie". Wcześniej Kaczyński mówił, że Wojciechowski powinien zakończyć swoją misję w związku z protestami rolników.

Kaczyński o Januszu Wojciechowskim

W kolejnej wypowiedzi Kaczyński odnosząc się do Wojciechowskiego powiedział, że o ile mu wiadomo, ten nie chce podać się do dymisji.

"Pan Wojciechowski przyszedł do nas z ZSL-PSL-u, bo on był też działaczem ZSL-u (Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego) i to jest dla nas nauczka, że jednak od tych środowisk (trzeba trzymać się) daleko" - ocenił.

Postanowienie marszałka Sejmu

W Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wstąpieniu Moniki Pawłowskiej na wolne poselskie miejsce, w związku z wygaśnięciem mandatu Mariusza Kamińskiego.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej z 2007 r. Dzień później marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów PiS.

Obaj odwołali się od postanowień marszałka o wygaśnięciu ich mandatów. Marszałek Sejmu skierował te odwołania do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

Wyznaczony do sprawy odwołania Wąsika w Izbie Pracy sędzia wydał jednak postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która uchyliła postanowienie marszałka o wygaśnięciu mandatu Wąsika. Dzień później izba ta uchyliła postanowienie o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. Było to możliwe, bo obaj politycy, niezależnie od ich odwołań wniesionych do Izby Pracy za pośrednictwem marszałka, skierowali odwołania także bezpośrednio do Izby Kontroli.

Z kolei Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w której pozostało odwołanie Kamińskiego skierowane tam przez marszałka Sejmu, 10 stycznia nie uwzględniła go. Tego samego dnia w Monitorze Polskim zostało opublikowane postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mariusza Kamińskiego.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wielokrotnie powtarzał, że Kamiński oraz Wąsik nie są już posłami. Odmiennego zdania są politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Monika Pawłowska kandydowała z list PiS

