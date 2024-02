Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował podczas wtorkowej konferencji w Sejmie, że koalicja 15 października wypracowała porozumienie, co do pakietu legislacyjnego dot. Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że projekty będą procedowane na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu i Senatu.

"Minister Adam Bodnar ma moje absolutne i niepodważalne wsparcie w zakresie przywracania praworządności" – oświadczył Hołownia.

Marszałek zaznaczył, że minister sprawiedliwość zaprezentował we wtorek w Brukseli "mapę drogową" ustaw, które mają przywrócić w Polsce praworządność.

Hołownia oświadczył, że po długich rozmowach z koalicjantami wypracowano porozumienie, co do pakietu legislacyjnego dot. TK. "Jest zgoda, co do treści ustaw, części o zmianie konstytucji, jak i tekstu uchwały. Nie ma między nami rozbieżności" – poinformował.

Marszałek oświadczył, że projekty będą procedowane przez Sejm i Senat podczas najbliższych posiedzeń. (PAP)

Autorzy: Daria Al Shehabi, Karol Kostrzewa

