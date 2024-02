Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu - powiedział przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Czesław Siekierski podkreślił, że w wielu aspektach przyznaje rację rolnikom, ale jednoczenie "zamknięcie" Zielonego Ładu nie będzie możliwe. Rolnicy oczekują też wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz utrzymania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych.

Szef OPZZ wskazał, że celem protestu rolników, którzy mają blokować m.in. trasy szybkiego ruchu i drogi, jest zrealizowanie przez rząd ich trzech postulatów. "Mówimy stop Zielonemu Ładowi, stop importowi produktów rolnych z Ukrainy, stop ograniczaniu hodowli w Polsce" - podkreślił.

"Rozmów z rządem nie było"

Zaznaczył, że choć przedstawiciele organizacji rolniczych spotykali się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Czesławem Siekierskim, to prawdziwych rozmów z rządem nie było. "Chcemy żeby rząd złożył do Komisji Europejskiej deklarację, że Polska całkowicie wycofuje się Zielonego Ładu" - oświadczył. Ponadto - jak dodał - "oczekujemy wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz zapewnienia, że nie będzie w Polsce likwidacji hodowli zwierząt, w tym futerkowych".

"Gwiaździsty marsz na Warszawę"

Izdebski zapowiedział, że oprócz protestu, 27 lutego br. zaplanowany jest "gwiaździsty marsz na Warszawę", w którym, oprócz polskich rolników, mają też uczestniczyć przedstawiciele organizacji rolniczych z innych krajów europejskich. "Chcemy pokazać, że zatrzymanie Zielonego Ładu jest naszym wspólnym postulatem" - wskazał.

W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Czesław Siekierski podkreślił, że w wielu aspektach przyznaje rację rolnikom, ale jednoczenie "zamknięcie" Zielonego Ładu nie będzie możliwe.

Dwustronne porozumienie z Ukrainą

Minister poinformował również, że strona polska negocjuje dwustronne porozumienie z Ukrainą w sprawie importu produktów rolnych. Chodzi o to, by ustalić zasady, które określałyby wielkości kontyngentów poszczególnych towarów, jakie mogą wpłynąć do Polski, by nie naruszyć stabilizacji poszczególnych rynków.

Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Pakiet obejmuje inicjatywy w ściśle powiązanych ze sobą obszarach, np. klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zrównoważonego finansowania.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych zostało powołane w 2007 roku z inicjatywy Sławomira Izdebskiego, który od początku pełni w niej funkcję przewodniczącego. Celem związku jest min. ochrona interesów ekonomicznych członków i ich rodzin. OPZZRiOR współpracuje z innymi związkami oraz organizacjami rolniczymi.