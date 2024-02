W porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Rząd ma się zająć także jutro projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu.

Na początku roku minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman informował, że nowy program mieszkaniowy, który będzie następcą "Bezpiecznego kredytu 2%", powinien ruszyć w II połowie 2024 r. i w tym roku może skorzystać z niego ok. 50 tys. osób. Dopłaty do rat można będzie uzyskać tylko dla kredytów wziętych do końca 2025 r.

Później w styczniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzania Rady Ministrów, który zakłada powołanie Ministerstwa Przemysłu - w drodze przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych - z dniem 1 marca br.