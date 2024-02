Sejm wznowił obrady; posłowie będą głosować m.in. nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, a także zajmą się czterema obywatelskimi projektami ustaw. Posłowie będą też głosować nad uchwałą ws. upamiętnienia Eugeniusza Romera w 70. rocznicę śmierci.

Piątek to trzeci i ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Najpierw zaplanowano głosowania m.in. nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.

Posłowie będą też głosować nad uchwałą ws. upamiętnienia Eugeniusza Romera w 70. rocznicę śmierci.

Później odbędą się pierwsze czytania obywatelskich projektów ustaw - nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw; nowelizacji ustawy Kodeks karny, nowelizacji ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego oraz ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender".