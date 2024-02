Sejm będzie dziś kontynuował obrady. W drugim dniu posłowie zajmą się projektem noweli ustawy ws. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto Sejm przeprowadzi pierwsze czytania dwóch projektów dot. tzw. emerytur stażowych. Chodzi o obywatelski projekt oraz o projekt przygotowany przez Lewicę.

Obrady Sejmu 8 lutego - gdzie obejrzeć transmisję?

Transmisje z Sejmu będzie można obejrzeć pod tym linkiem:

Obrady Sejmu 8 lutego - ustawa ws. pomocy obywatelom Ukrainy

Po informacji i pytaniach w sprawach bieżących, posłowie będą kontynuowali pracę nad projektem noweli ustawy ws. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Projekt zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.

Obrady Sejmu 8 lutego - emerytury stażowe

Następnie odbędzie się drugie czytanie rządowego projektu noweli ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczący dostępu do antykoncepcji awaryjnej, czyli do tzw. tabletki dzień po.

Ponadto Sejm przeprowadzi pierwsze czytania dwóch projektów dot. tzw. emerytur stażowych. Chodzi o obywatelski projekt oraz o projekt przygotowany przez Lewicę.

Oba projekty dotyczą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia tj. emerytury stażowej, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

W uzasadnieniu obywatelskiego projektu zaznaczono, że jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.