Wybory samorządowe są jeszcze ważniejsze od parlamentarnych – powiedział wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko. Mam nadzieję, że te wybory będą, jeśli chodzi o ich wynik, ciągiem dalszym i konsekwencją tego, co się stało 15 października – dodał poseł. Podkreślił też, że dla Polski 2050 to bardzo ważne wybory.

Kobosko o wyborach samorządowych?

Kobosko otworzył w Radomiu swoje biuro poselskie. Jak mówił, wciąż żyjemy tym, co się wydarzyło 15 października w wyborach parlamentarnych i tym, co wydarzyło się później, w związku ze zmianą władzy w kraju. "Ale przed nami jeszcze ważniejsze wybory, dotyczące wszystkich szczebli władzy samorządowej. Tej władzy, która jest najbliższa nam, obywatelom, decyduje o naszych codziennych sprawach” – podkreślił poseł Polski 2050. Dodał, że ma nadzieję, że „te wybory będą, jeśli chodzi o ich wynik, ciągiem dalszym i konsekwencją tego, co się stało 15 października”.

"Dla Polski 2050 to bardzo ważne wybory"

Podkreślił, że dla Polski 2050 to bardzo ważne wybory. "To pierwsze wybory samorządowe z naszym udziałem, jesteśmy najmłodszym z ugrupowań współtworzących koalicję rządową. Tym większa przed nami odpowiedzialność i wyzwanie” – powiedział wiceprzewodniczący Polski 2050, który nawiązał do zawartego dwa dni temu w Radomiu Radomskiego Paktu Samorządowego. Wspólną listę w najbliższych wyborach stworzą Polska 2050 Szymona Hołowni, Nowa Lewica, Koalicja Obywatelska, PSL i Bezpartyjni Radomianie.

"Liczę na to, że za przykładem Radomia pójdą inne miasta. Nie jesteśmy jedną siłą polityczną. Każda z tych organizacji jest nieco inna i zachowuje swoją suwerenność. Uważamy, że po latach rządów PiS-u Polsce należą się rządy w pełni demokratyczne, które przywracają poszanowanie instytucji. Chcemy wzmocnić naszą pozycję w Europie i Unii Europejskiej. Nie tworzymy jednej siły, ale idziemy jako koalicja. Radom pokazał, że można zawrzeć porozumienie w sytuacji kiedy są oddzielne siły polityczne, ale razem idą do tych wyborów" - zaznaczył Kobosko.

Kobosko o wielkich miastach

„Zależy nam na tym, aby idąc w dwóch czy trzech blokach, jako koalicja 15 października, byśmy uzyskali zdecydowaną większość w ogromnej większości sejmików wojewódzkich. Bardzo ważne są dla nas też wielkie miasta, w których koalicja w sposób bardzo jasny chce pokazać, że będzie ponosić odpowiedzialność przez kolejne lata we władzy samorządowej” – podkreślił poseł.

Podczas konferencji poinformował, że wiceprezydentem Radomia zostanie Łukasz Molenda z Polski 2050 Szymona Hołowni.