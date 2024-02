Przepraszam za krzywdę, której doznaliście ze strony Państwa Polskiego - powiedział na spotkaniu z organizacjami działającymi na rzecz osób LGBT+ minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Zapowiedział prace nad nowelą Kodeksu karnego w zakresie zwalczania nienawiści.

O spotkaniu ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oraz wiceministra Krzysztofa Śmiszka z organizacjami działającymi na rzecz osób LGBT+ resort poinformował w czwartkowym komunikacie.

"Chciałbym Was bardzo przeprosić za krzywdę, której doznaliście ze strony Państwa Polskiego. Bardzo doceniamy waszą działalność. Czujemy się zobowiązani, jeżeli chodzi o dalsze działania. Możecie liczyć na maksymalne wsparcie w ramach prac Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury i moje jako Prokuratora Generalnego" – powiedział minister Bodnar na spotkaniu, cytowany w komunikacie.

Jak przekazano, szef resortu sprawiedliwości nawiązał do początków swojej misji publicznej, która zaczęła się w 2004 r. wraz z pracą w Fundacji Helsińskiej. "Mimo, że upłynęło tyle lat, spotykamy się w tym samym miejscu pod względem prawnym, jesteśmy jednak w innym miejscu politycznym. Myślę, że nam wszystkim ostatnich osiem lat dało do myślenia. Wszystko, co wydarzyło się w tym czasie spowodowało, że mamy po naszej stronie gigantyczną odpowiedzialność, aby przywrócić sprawy na właściwe miejsce" – podkreślił minister sprawiedliwości, cytowany przez resort.

Mowa nienawiści będzie zwalczana?

Najważniejszym tematem poruszonym podczas spotkania była nowelizacja Kodeksu Karnego w zakresie zwalczania nienawiści (w tym mowy nienawiści). Omówiono także możliwości zmian prawnych nieustawowych, sprawy sądowe i zaangażowanie Prokuratora Generalnego, a także inne działania, w tym: SLAPPy, przyszłość Funduszu Sprawiedliwości, rozliczenia kampanii anty-LGBT+, postępowania skargowe przed Komisją Europejską oraz dostępność w komunikacji z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak podało MS, minister podkreślił, że dla każdego z uczestników aktywizm obywatelski w ostatnich latach był trudny, nie tylko z uwagi na poświęcenie i realizowanie swojej misji, ale też z uwagi na ataki personalne.

Wiceszef MS Krzysztof Śmiszek - jak poinformował resort sprawiedliwości - podkreślił, że nie przewiduje większych problemów, jeżeli chodzi o proces legislacyjny dotyczący przepisów Kodeksu Karnego. Zapewnił też o otwartości resortu na współpracę ze środowiskami LGBT+.

W spotkaniu wzięły udział organizacje: Fundacja Basta, Kampania Przeciw Homofobii, Koalicja Miast Maszerujących, Lambda Warszawa, Miłość Nie Wyklucza, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Tranzycja.pl.(PAP)

reb/ mir/