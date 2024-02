Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman ustanowił pełnomocnika do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego - został nim Mariusz Filipek, podał resort. Do jego zadań będzie należeć m.in. podejmowanie działań legislacyjnych w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeden priorytetów rządu Tuska

"Deregulacja kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to jeden priorytetów rządu Donalda Tuska oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Musimy znosić bariery, które przeszkadzają w prowadzeniu firm. Konieczne jest też zapewnienie stabilności prawnej wszystkim tym, którzy chcą prowadzić swój biznes w Polsce" - powiedział Hetman, cytowany w komunikacie.

Zadania pełnomocnika

Do zadań pełnomocnika należeć będzie m.in.:

analizowanie oraz monitorowanie warunków podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;

przedstawianie propozycji działań, w tym legislacyjnych, związanych z prowadzeniem biznesu;

przygotowywanie i przedstawianie opinii, analiz lub rekomendacji związanych z identyfikacją barier prawnych w rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawą jakości prawa w tym obszarze;

wykonywanie zadań związanych z podejmowaniem dialogu gospodarczego z przedsiębiorcami.

Mariusz Filipek

Mariusz Filipek jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, wspólnikiem zarządzającym Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsłudze procesu inwestycyjnego, prawie samorządu terytorialnego oraz prawie karno-gospodarczym. Jest pracownikiem naukowym w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członkiem Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa przy ministrze rozwoju i technologii.

Priorytety Ministerstwa Rozwoju i Technologii

W ub. tygodniu Hetman powiedział, że priorytety Ministerstwa Rozwoju i Technologii to powrót do dialogu z przedsiębiorcami, deregulacja, stworzenie strategii polskiego eksportu oraz powrót produkcji - zwłaszcza krytycznej dla bezpieczeństwa państwa - do kraju (tzw. reshoring).