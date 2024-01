"Głównym problemem jest oczywiście deficyt budżetowy i dług. I tutaj nie jestem zachwycony tymi wskaźnikami. Zostały w dużym stopniu przyjęte od poprzedników. Taka nowelizacja budżetu za parę miesięcy - prawdopodobnie w czerwcu-lipcu - moim zdaniem będzie niezbędna. Uważam, że ważnym elementem jest konsolidacja finansów publicznych, bo nie wiemy, co się dzieje we wszystkich funduszach pozabudżetowych. One, oczywiście, nie wchodzą do klasyfikacji polskiej, ale wchodzą z kolei do unijnej i w klasyfikacji unijnej prawdopodobnie bez reform przekroczymy wskaźniki, które na nas Unia nałożyła - nie w tym roku, ale w kolejnych. Stąd też potrzeba takiego całościowego podejścia do finansów publicznych" - powiedział Petru w rozmowie z ISBnews.TV.