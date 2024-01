„Z miesięcznych danych jakie obserwujemy, czyli m.in. o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej, sprzedaży detalicznej, koniunktury w usługach, wychodzi nam, że IV kw. ubiegłego roku przyniósł dalsze przyspieszenie wzrostu PKB, do ok. 1,5 proc. w ujęciu rok do roku” – powiedział ekonomista Banku Pekao.