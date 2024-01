Powołanie komisji nadzwyczajnej do rozważenia projektów dot. aborcji różnych ugrupowań może być dobrym pomysłem. To rozwiązanie spotkało się z pozytywnym przyjęciem na Konwencie Seniorów - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia sejmowym reporterom.

Hołownia powiedział, że szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska "zgłosiła swoją opinię, jak procedować projekty dotyczące zmiany prawa aborcyjnego".

Przypomniał, że "są już dwa gotowe projekty Lewicy z numerami druków. Jest projekt Platformy Obywatelskiej, który wpłynął i poszedł do konsultacji, które potrafią zająć nawet do miesiąca, bo tak było też w przypadku projektów Lewicy".

"Zobaczymy czy będzie projekt Trzeciej Drogi, bo rozmowy w tej sprawie trwają, zobaczymy czy będzie projekt Konfederacji" - dodał. Powiedział, że "jeżeli te projekty będą, to chyba dobrze będzie przeczytać je razem na Sejmie i powołać komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia wszystkich tych projektów".

"Zrobienie takiej wspólnej komisji nadzwyczajnej do rozważenia kolejnych projektów mogło by być dobrym rozwiązaniem" - ocenił.

"Z tego, co słyszałem na konwencie, takie rozwiązanie spotkało się z pozytywnym przyjęciem. To nie jest decyzja, bo jeszcze o tym rozmawiamy, ale wygląda na to, że to tak właśnie może wyglądać".

Wcześniej Żukowska powiedziała PAP, że będzie wnioskowała do marszałka Hołowni, aby powstała komisja nadzwyczajna ds. rozpatrywania projektów ustaw dotyczących aborcji.

Obowiązujące w Polsce od 1993 r. przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku TK z października 2020 r. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju. Przepis ten utracił moc wraz z publikacją orzeczenia TK w styczniu 2021 r. (PAP)

Autor: Olga Łozińska

oloz/ godl/