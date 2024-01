Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w weekend przedstawiciele PiS objadą prawie wszystkie województwa w kraju.

Przekaz, z którym chcemy zwrócić się do społeczeństwa jest następujący - ta władza obiecywała sto konkretów, a łamana jest konstytucja. Będziemy mieli intensywny weekend. Zostaną objechane właściwie wszystkie województwa - powiedział Kaczyński.

Jak mówił, przekaz z którym PiS chce zwrócić się do społeczeństwa jest następujący: "Ta władza obiecywała sto konkretów, a realia są takie, że łamana jest konstytucja". "Łamane jest prawo, przejmowane są organy państwa, w tym prokuratura i to w sposób, można powiedzieć, siłowy" - podkreślił Kaczyński.

Jego zdaniem "mamy do czynienia z podwójną grą". "W Polsce obywatelom się mówi, mówi to sam premier, że nic się nie zmieni, że jesteśmy przeciwko zmianom traktatów etc., a coś zupełnie innego mówi się, kiedy się jest w Brukseli i mamy do czynienia w gruncie rzeczy ze zgodą na niemiecki dyktat. Na tę niemiecką drogę" - powiedział prezes PiS.

Dodał, że "następują pewne drobne ustępstwa" i mamy "w gruncie rzeczy utracić suwerenność".