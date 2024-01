Prezydent blokuje powołanie nowego składu Państwowej Komisji Wyborczej (PKW). Klincz może mieć wpływ na dalsze losy mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a także utrudnić przygotowania do wyborów samorządowych.

Nowy front na wojnie głowy państwa z Koalicją 15 października. Spór dotyczy siedmiu z dziewięciu członków PKW wybranych przez Sejm 21 grudnia ub.r. Po dwóch wskazały kluby PiS i KO, a po jednym: ludowcy, Polska 2050 i Lewica. Aby mogli zacząć działać, muszą jeszcze zostać powołani w drodze postanowienia prezydenta. A na to się nie zanosi.

Do niedawna Pałac Prezydencki tłumaczył zwłokę tym, że nie otrzymał od marszałka Sejmu uchwały powołującej nowych członków PKW. Ale, jak wczoraj ustaliliśmy, dokumenty już wpłynęły, tyle że Andrzej Duda znalazł inny powód, by zwlekać: skierował do Szymona Hołowni pismo, w którym pyta, dlaczego tak, a nie inaczej ustalono parytety klubowe przy wyborze nowej siódemki.

W kwietniu są wybory samorządowe, do których nowy skład PKW powinien już się przygotowywać

– Są co do tego wątpliwości. Dlaczego najliczniejszy klub PiS, liczący 189 posłów, ma tylko dwa miejsca, czyli tyle samo co liczący 156 osób klub KO, i dlaczego trzy kluby: PSL, Polska 2050, Lewica liczące łącznie 91 posłów, mają łącznie trzech przedstawicieli w PKW? Zdaniem prezydenta obecny układ może być niezgodny z przepisami. Chcemy wyjaśnień, z czego ten podział wynika, czy to zostało uzgodnione w ramach prezydium Sejmu, czy w inny sposób – słyszymy od osoby z otoczenia prezydenta.

Sprawa może rezonować na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, w kwietniu mamy wybory samorządowe, do których nowy skład PKW powinien już zacząć się przygotowywać. Po drugie, obecna PKW od dłuższego czasu nie potrafi zdecydować, co dalej w sprawie obsadzenia mandatów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Wczoraj szef PKW Sylwester Marciniak poprosił marszałka Hołownię o wskazanie „podstawy faktycznej i prawnej”, zanim ruszy procedura uzupełniania wakatów.

Nasi rozmówcy z koalicji rządzącej sugerują, że utrzymywanie status quo w PKW jest na rękę i prezydentowi, i PiS. – Nowy skład, w którym PiS ma o jednego reprezentanta mniej niż dziś, mógłby się okazać bardziej decyzyjny w kwestii Wąsika i Kamińskiego – zwraca uwagę rozmówca DGP zbliżony do koalicji rządzącej.

