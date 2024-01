Kampania wyborcza w wyborach samorządowych ruszy dopiero po zarządzeniu wyborów przez szefa rządu i publikacji rozporządzenia w tej sprawie.

Przygotowania do wyborów samorządowych

Opinia Państwowej Komisji Wyborczej do projektu rozporządzenia premiera Donalda Tuska o zarządzeniu wyborów samorządowych została przekazana do Kancelarii Premiera.

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad.

Między Kancelarią Premiera i Państwową Komisją Wyborczą

Premier Donald Tusk zapowiedział w połowie stycznia, że wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, a druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia.

Formalnie wybory nie zostały jeszcze zarządzone i nie ruszyła kampania wyborcza - potrzeba do tego wydania rozporządzenia przez szefa rządu. Wcześniej projekt rozporządzenia o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym muszą zostać zaopiniowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Taką opinię PKW przesłała do Kancelarii Premiera w piątek; Komisja nie zgłosiła uwag do projektu rozporządzenia i kalendarza wyborczego.

Kalendarz wyborczy. Ważne dni

Kalendarz wyborczy - stanowiący załącznik do tego rozporządzenia - określa dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych.

Zgodnie z projektem, 12 lutego upłynie termin na zawiadomienie odpowiednio PKW lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

Do 4 marca o godz. 16.00 będzie można zgłaszać terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, z kolei do 14 marca do godz. 16.00 będzie można zgłaszać gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Do 8 marca będzie można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych; komisje te zostaną powołane do 18 marca.

Do 13 marca PKW musi przyznać jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

Od 23 marca do 5 kwietnia do godz. 24.00 rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.

Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 5 na 6 kwietnia i potrwa do zakończenia głosowania. Głosowanie odbędzie się 7 kwietnia w godzinach od 7 do 21.

Czy w następnych wyborach znów czeka nas brutalna kampania?

Po opublikowaniu rozporządzenia premiera o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw - najpóźniej drugiego o dnia od dnia zarządzenia wyborów - formalnie ruszy kampania wyborcza.