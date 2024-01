Marcin Bosacki z KO prawdopodobnie stanie na czele komisji, która ma zbadać, do czego służby używały szpiegowskiego oprogramowania. Jutro powoła ją Sejm.

Na wtorkowym posiedzeniu Sejm prawdopodobnie powoła Komisję śledczą do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r. To druga, po komisji ds. wyborów kopertowych, komisja śledcza w nowej kadencji.

Zgodnie z propozycją, którą jutro zajmie się Sejm, w skład komisji wejdzie 11 parlamentarzystów. Jak udało nam się ustalić, Koalicja Obywatelska zgłosi Joannę Kluzik-Rostkowską, Witolda Zembaczyńskiego i Marcina Bosackiego. Według naszych informacji to on ma zostać przewodniczącym składu. Bosacki ma już doświadczenie w badaniu tej sprawy – w poprzedniej kadencji również szefował komisji, która miała ją wyjaśnić. Tyle że w Senacie. Tamta jednak nie miała uprawnień komisji śledczej.

Lewica zamierza zgłosić w skład komisji Tomasza Trelę, z PL2050 wejdzie do niej Paweł Śliz. W rozmowie z DGP przewodniczący klubu PSL potwierdził, że ugrupowanie wystawi do komisji Magdalenę Srokę. Kiedy jej kandydatura została ujawniona, wzbudziła w mediach kontrowersje – posłanka była wcześniej przewodniczącą Porozumienia. Objęła funkcję po tym jak zrezygnował z niej Jarosław Gowin. Początkowo PSL chciał, by to ona przewodniczyła komisji.

Konfederacja wystawi do komisji ds. Pegasusa Przemysława Wiplera – parlamentarzysta poinformował o tym w grudniu w swoich mediach społecznościowych.

Nie wiadomo jeszcze, kto trafi do komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Zgodnie z projektem uchwały powołującej komisję, ma ona zająć się gruntownym dochodzeniem w sprawie zakupu i wykorzystania oprogramowania Pegasus, a także innych narzędzi operacyjno-śledczych. Będzie badać legalność, prawidłowość i celowość tych działań, skupiając się na decyzjach podejmowanych przez członków Rady Ministrów, w tym Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, a także przez prokuraturę i inne organy ścigania. Komisja będzie dążyć do ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych za zakup tych narzędzi, analizować zastosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec obywateli Polski oraz sprawdzać przypadki potencjalnego naruszenia praw obywatelskich i nadużyć władzy w tym kontekście, obejmując swym zasięgiem działania od 2015 do 2023 roku.