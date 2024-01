15 stycznia br. rozpoczynają się ferie zimowe. O bezpieczeństwo wszystkich wypoczywających zadbają funkcjonariuszki i funkcjonariusze Policji. Policjanci będą m.in. sprawdzać stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców. W całej Polsce będzie prawie 340 punktów kontroli autobusów. Ostatnie województwa zakończą ferie 25 lutego br.

Ferie zimowe to dla policjantów czas szczególnie wytężonych działań. Policja zapewni bezpieczeństwo dzieciom i dorosłym, którzy będą korzystać z wypoczynku we wszystkich częściach naszego kraju.

Jedna z najważniejszych aktywności Policji to działania związane z zagwarantowaniem bezpieczeństwa na drodze. Prowadzone będą kontrole głównych tras dojazdowych do miejscowości turystycznych. Policjanci sprawdzą czy kierowcy poruszają się z dopuszczalną prędkością oraz czy dzieci są przewożone we właściwy sposób.

Prawie 340 punktów kontroli autobusów

W tym roku, już po raz kolejny, Policja będzie sprawdzała autobusy i kierujących wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. Podczas kontroli policjanci zwrócą uwagę m.in. na stan techniczny pojazdów i ich wyposażenie, czas pracy kierowców, uprawnienia kierujących oraz ich stan psychofizyczny i trzeźwość.

Policja na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych udostępniła już informację o możliwości zgłoszenia pojazdów przewożących dzieci na wypoczynek do policyjnej kontroli wraz z wykazem punktów, gdzie takie kontrole będą prowadzone stacjonarnie. Takich punktów jest prawie 340. Ich listę przesyłamy w załączniku.

Natomiast na dostępnej dla każdego stronie internetowej https://bezpiecznyautobus.gov.pl/ można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC.

Jak co roku, policjantów będzie można spotkać również na stokach narciarskich, gdzie zadbają o bezpieczeństwo turystów.

Akcja informacyjna Policji

O prowadzonych działaniach informują również sami policjanci za pośrednictwem mediów społecznościowych. Sukcesywnie są publikowane poradniki wideo o bezpiecznym zachowaniu w czasie wypoczynku. Pierwszy z nich jest już dostępny.

Więcej informacji o działaniach Policji: https://policja.pl/pol/aktualnosci/240266,Bezpieczne-ferie-2024.html

