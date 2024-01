Ceny węgla i pelletu nie są już tak wysokie, jak to miało miejsce rok temu. Za tonę węgla zapłacimy średnio od 900 do 1500 zł, a za paletę pelletu (niecałą tonę) - od 1000 do 2000 zł. Drewno średniowymiarowe S4 w Lasach Państwowych kosztuje przykładowo z kolei od 160 do 210 zł za metr sześcienny.

Według danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Polsce dominuje ogrzewanie gazowe (27,92 proc.). Innymi źródłami ciepła są: kocioł na paliwo stałe z ręcznym podajnikiem na węgiel, drewno lub pellet (17,5 proc.), ogrzewanie elektryczne (15,05 proc.), a następnie kominek na paliwo stałe (9,15 proc.) lub kocioł z automatycznym podajnikiem (7,95 proc.).

Piece kaflowe nadal stanowią znaczący udział w gospodarstwach domowych. Według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków z takiego rozwiązania korzysta 6,12 proc. mieszkańców w Polsce.

Ceny węgla

Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla podała, że średnie wydatki w sezonie grzewczym 2022/2023 wzrosły w srosunku do poprzedniego sezonu o 49 proc. i wyniosły ponad 4400 zł.

Po boomie cenowym, jaki wiązał się z agresją Rosji na Ukrainę, ceny węgla wróciły do poziomu około 1000-1500 zł za tonę. Na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej tona ekogroszku kosztuje od 1300 zł, a orzech od 900 zł za tonę.

W Tauronie ceny węgla wahają się od 1129 zł za ekogroszek i 1479 zł za kostkę w Zakładzie Górniczym Sobieski. W Lubelskim Węglu „Bogdanka” natomiast cena za orzech i za groszek wynosi 1140 zł za tonę.

Od ubiegłego roku dostępna jest również rządowa porównywarka cen ciepła na stronie cierplo.gov.pl, gdzie można sprawdzić ceny ekogroszku, orzechu, węgla brunatnego czy koksu. W serwisie muszą się rejestrować przedsiębiorcy, którzy są wpisani na listę pośredniczących podmiotów węglowych oraz osoby, które sprzedają paliwa stałe klientom indywidualnym.

Jak ceny będą kształtować się w trwającym i przyszłym sezonie? "Choć popyt na węgiel pozostaje w skali świata rekordowo wysoki, w naszej części globu i kontynentu nastąpił jego spadek, co związane jest przede wszystkim z naciskiem na dekarbonizację w Unii Europejskiej. Ceny węgla ustabilizowały się na poziomie niewiele powyżej 100 dol./t w portach ARA. Wiele zależy jednak od sytuacji geopolitycznej i dalszego rozwoju wydarzeń na Ukrainie, w Strefie Gazy, Chinach i innych potencjalnie zapalnych regionach świata" - prognozuje Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla.

Ceny drewna i ceny pelletu

Jak przypomina Nadleśnictwo Złotów, jeśli chcemy kupić drewno na opał, powinniśmy skontaktować się z właściwym miejscowo leśniczym najlepiej najbliżej naszego miejsca zamieszkania. To on jest najlepiej zorientowany, czy ma na stanie lub będzie miał do sprzedaży drewno. Można je wykupić bezpośrednio w kancelarii leśniczego lub w biurze nadleśnictwa.

We wspomnianym nadleśnictwie cena drewna opałowego wygląda następująco:

drewno średniowymiarowe (S4) iglaste za metr sześcienny kosztuje 184,50 zł brutto,

drewno średniowymiarowe (S4) liściaste twarde za metr sześcienny kosztuje 209,10 zł brutto,

drewno średniowymiarowe (S4) liściaste miękkie (topola, osika, lipa, wierzba) kosztuje 159,90 zł brutto.

Ceny drewna opałowego będą się jednak różnić w zależności od rodzaju i lokalizacji. W Nadleśnictwie Niedziawy dla przykładu drewno S4 (opałowe) kosztuje od 116,62 zł w przypadku świerka i 174,93 zł w przypadku buku. Dlatego warto każdorazowo sprawdzać cenę drewna w najbliższym nadleśnictwie. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że za wysoką wilgotność drewna (wyższą niż 20 proc.) można dostać mandat, co związane jest z ustawą antysmogową.

Jak informowaliśmy w Gazecie Prawnej, sejmiki województw za pomocą uchwał antysmogowych określają rodzaj i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania i parametry techniczne lub parametry emisji urządzeń do spalania. Tryb, zasady i treść tych uchwał określa ustawa o ochronie środowiska.

Ceny pelletu według informacji podanych na stronie cenapelletu.pl wahają się od 1000 do nawet 2000 zł.