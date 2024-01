W listopadzie 2023 r. krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki potaniał wobec października o 3,7 proc., a węgiel dla ciepłownictwa o 15,7 proc. Rok do roku węgiel dla energetyki był o 20,8 proc. droższy, a węgiel dla ciepłownictwa tańszy o 37,8 proc. Również w listopadzie 2023, miesięczne wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego z polskich kopalń były niższe, niż w rekordowym dotąd w ub. roku październiku - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). W 11. miesiącu ub. roku produkcja węgla wyniosła 4,6 mln ton, a miesięczna sprzedaż 4,2 mln ton.

Ceny węgla dla energetyki i ciepłownictwa

W październiku ub. roku krajowy węgiel dla energetyki taniał wobec września o 6,7 proc., a węgiel dla ciepłownictwa - o 17,6 proc.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) co miesiąc publikuje indeksy obrazujące poziom krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa, na tle cen międzynarodowych. Jak zaznaczono w najnowszej, wtorkowej publikacji, w zachodnioeuropejskich portach w końcu listopada ub. roku węgiel energetyczny był o 63,1 proc. tańszy niż rok wcześniej.

ARP podała, że wartość krajowego indeksu węgla dla energetyki w październiku 2023r wynosiła 665,87 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 30,97 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii), wobec 691,25 w październiku (w ujęciu jakościowym 31,94 zł za gigadżul) i 741,22 zł we wrześniu ub. roku (w ujęciu jakościowym 33,95 zł za gigadżul).

W porównaniu z październikiem 2023 r. wartość tego indeksu była o 3,7 proc. niższa, a w odniesieniu do listopada 2022 r., wyższa o 20,8 proc.

Indeks węgla dla ciepłownictwa

Indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął w listopadzie ub. roku wartość 649,16 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 26,36 zł za gigadżul), wobec 770,17 zł za tonę w październiku (w ujęciu jakościowym 30,80 zł za gigadżul) i 934,75 zł we wrześniu (w ujęciu jakościowym 37,34 zł za gigadżul).

Wobec października 2023 r. wartość indeksu dla ciepłownictwa była niższa o 15,7 proc., a wobec listopada 2022 r. wynik ten jest gorszy o 37,8 proc.

Z danych ARP wynika też, że listopad 2023 r. był okresem przedłużającej się stabilizacji cen węgla na świecie - w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) ceny nie zmieniły się w odniesieniu do września i października; były jednocześnie o 63,1 proc. niższe, niż przed rokiem.

W przeliczeniu na warunki portów ARA, wartość polskich indeksów wyniosła w listopadzie ub. roku 190,75 dol. za tonę węgla dla energetyki oraz 162,33 dol. za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

Cena zbytu węgla kamiennego

Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.

Produkcja węgla w polskich kopalniach

W październiku 2023 r. produkcja węgla w polskich kopalniach przekroczyła 4,8 mln ton, a miesięczna sprzedaż zbliżyła się do 4,7 mln ton. Wydobycie wynosiło 4,5 mln ton, a sprzedaż 4,1 mln ton.

Katowicki oddział ARP, monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, opublikował dane o wielkości wydobycia i sprzedaży węgla w jedenastym miesiącu 2023 r. Dane za grudzień i cały ub. rok będą znane na początku lutego.

Kopalnie więcej węgla wydobywały, niż sprzedawały

Od marca do sierpnia 2023 kopalnie co miesiąc więcej węgla wydobywały, niż sprzedawały. We wrześniu wielkość produkcji i sprzedaży zostały zrównoważone. W październiku wydobycie znów było większe od poziomu sprzedaży - o ponad 100 tys. ton; w listopadzie różnica ta istotnie wzrosła.

W końcu listopada 2023 r. na przykopalnianych zwałach leżało 4,3 mln ton niesprzedanego surowca, wobec 3,9 mln ton miesiąc wcześniej. Przed rokiem stan zapasów wynosił 1,8 mln ton węgla, a w końcu grudnia 2022 r. było to blisko 2,2 mln ton.

W ciągu 11 miesięcy 2023 r. wielkość krajowego wydobycia węgla wyniosła ok. 44,3 mln ton, wobec ponad 48,3 mln ton w tym samym okresie 2022 r., a sprzedaż węgla sięgnęła ok. 41,9 mln ton wobec ok. 48,4 mln ton przed rokiem.

Najniższe w ub. roku miesięczne wydobycie węgla odnotowano w kwietniu i lipcu (ponad 3,5 mln ton), a najniższą sprzedaż w czerwcu (niewiele ponad 3 mln ton, wobec prawie 4,2 mln ton rok wcześniej). W szóstym miesiącu 2023 r. padł też historyczny rekord najniższej miesięcznej sprzedaży węgla z polskich kopalń.